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Окупанти зайшли в Торецьк? Центр протидії дезінформації зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти зайшли в Торецьк? Центр протидії дезінформації зробив заяву
Дані про захід росіян в Торецьк не відповідають дійсності
фото: Facebook/Генштаб

Раніше з'явилася інформація про те, що нібито безпосередньо в Торецьку тривають бої 

Станом на 12:00 російських загарбників не було в Торецьку. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Раніше з'явилася інформація, що окупанти нібито зайшли в місто, відтак почалися бої в межах населеного пункту.

Натомість Коваленко заявив, що дані про захід росіян в Торецьк не відповідають дійсності.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російські війська підтримували високу швидкість атак на Торецькому напрямку та просунулися на деяких ділянках. Окупанти, ймовірно, захопили весь Вовчанський агрегатний завод у Вовчанську. Бої тривали біля Глибокого та в інших місцях у Вовчанську, українські сили провели чотири контратаки поблизу Стариці.

Раніше стало відомо, що впродовж липня 2024 року російські сухопутні війська продовжували наступ у центральній частині Донецької області

Як повідомлялося, російські військові знищили місто Торецьк на 70%, наразі там залишається 3,5 тисячі цивільних.

Росія дедалі частіше використовує погано підготовлені нерегулярні військові формування в наступальних операціях проти України. Раніше стало відомо, що наразі в Україні дислоковано понад 30 тис. співробітників Росгвардії. Більшість особового складу  займається охороною тилу, і лише кілька підрозділів беруть участь у боях на передовий.

До слова, російське командування може вивести деяких солдатів із Харківської області після втрат, яких зазнали найманці ПВК «Вагнер» у Малі. Аналітики припускають, що Африканському корпусу, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити ПВК «Вагнер», зокрема в Малі, оскільки елементи корпусу нещодавно були розгорнуті в Україні для участі у наступальних зусиллях на півночі Харківської області.

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Теги: Торецьк окупанти Центр протидії дезінформації війна

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