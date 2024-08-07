Після виборів бюджет Британії тріщить по швах: озвучено суму дефіциту

У Великій Британії оголосили про дефіцит бюджету в розмірі 22 млрд фунтів стерлінгів

Великій Британії бракує державих фінансів, а саме 22 мільярдів фунтів стерлінгів через погане бюджетне планування попереднього уряду консерваторів. Про це пише Kazinform.

Саме так заявила у своїй першій значній промові нова міністерка фінансів і канцлерка скарбниці Великої Британії. Рейчел Рівз звинуватила своїх попередників у ухилянні від ухвалення непопулярних, але необхідних рішень. Одне з них – скорочення витрат більш ніж на 13,5 мільярди фунтів стерлінгів протягом наступних двох років, що й анонсувала Рівз.

«Консерватори ставили партію вище за країну і продовжували брати на себе одне незабезпечене зобов'язання за іншим, знаючи, що грошей у бюджеті немає. У результаті ми отримали те, що маємо. Резерв перевитрачено більш ніж утричі лише за три місяці фінансового року, і вони нікого про це не попередили», – сказала Рейчел Рівз.

Канцлерка скарбниці запропонувала скоротити низку проєктів щодо будівництва автомобільних доріг та залізничних колій. Вона заявила, що уряд перегляне схему будівництва лікарень. Також можуть заборонити пенсіонерам із вищим доходом отримувати щорічну виплату за опалення. Крім того, Рівз підтвердила, що уряд досяг угоди з профспілками про припинення тривалого страйку молодших лікарів в Англії. Спираючись на ці рішення, консерватори звинуватили міністра у підготовці ґрунту для підвищення податків.

Рівз поступилася профспілкам у питанні оплати праці, виключила реформу соціального забезпечення з мови короля, пом'якшила нашу програму підвищення продуктивності, і це її вибір, а не необхідність. «Цей вибір означає, що податки доведеться підвищувати, і вона вирішила не повідомляти про це нам до виборів», – зазначив тіньовий міністр фінансів Джеремі Хант.

Вже восени міністр оголосить, кому слід буде затягнути паски тугіше. Новий бюджет буде затверджено 30 жовтня, і Рівз попередила, що «має ухвалити складніші рішення». Протягом багатьох років лейбористів вважали партією, що покладається переважно на підвищення податків фінансування державних витрат. Ймовірно, ця думка знову підтвердиться.

Під час виборчої кампанії багато економістів попереджали, що лейбористи навряд чи можуть вирішити проблеми, які постають перед громадськими службами, не підвищивши податки. Але партія неодноразово наголошувала, що вона не має таких планів. Рівз, ймовірно, використовує факт нестачі коштів у бюджеті як спосіб виправдати прогнозоване підвищення податків.

Тим часом Банк Англії знизив відсоткові ставки на чверть відсотка, тобто до 5% річних, оскільки рівень інфляції в країні завдяки політиці консерваторів помірний і становить 2%. Проте базова інфляція, яка виключає такі волатильні фактори, як ціни на продукти харчування та паливо, залишається порівняно високою. І Банк Англії очікує, що вона зросте у другій половині цього року через зростання цін на енергоносії у холодні місяці.

«Економіка Великої Британії останніми місяцями стала сильнішою, що можна лише привітати. Але це збільшує ризик того, що інфляція може виявитися вищою, ніж ми очікували, якщо ми знизимо відсоткові ставки надто сильно чи надто швидко. І, незважаючи на послаблення, зростання цін на послуги та внутрішній тиск залишаються підвищеними», – сказав керуючий Банку Англії Ендрю Бейлі.

Нагадаємо, лейбористи здобули право керувати шостою найбільшою економікою світу внаслідок переконливої ​​перемоги на виборах 4 липня. Більшість перших трьох тижнів свого перебування при владі вони вказували виборцям на прорахунки попередників, і казали їм, що справи гірші, ніж очікувалося, майже в усіх сферах державної політики.