Миколаївська область завершила будівництво фортифікацій

Як зазначає пресслужба Миколаївської ОВА, завдання з будівництва фортифікаційних споруд виконано на 100%

У Миколаївській області повністю виконані завдання з будівництва фортифікаційних споруд. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

«Завдання з будівництва фортифікаційних споруд виконано на 100%», – заявив заступник очільника Миколаївської ОВА Валентин Гайдаржи під час зустрічі з першим заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком.

Як зазначив посадовець, Миколаївська область першою подала пакет документів щодо фортифікацій на затвердження. Наразі триває перевірка підрядників на доброчесність, які займалися будівництвом фортифікацій.

Нагадаємо, процес спорудження нових систем оборони на лінії фронту розпочався у грудні 2023 року, оскільки раніше ЗСУ вели наступальні дії.

Раніше командувач Сил підтримки ЗСУ розповів, як будуються фортифікації.

До слова, начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов ініціював додаткову перевірку оборонних споруд у регіоні.

Незалежну інспекцію проведе Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені Бокаріуса». Спеціалісти перевірять якість робіт, їхніх обсяг і вартість матеріалів, зокрема чи були ціни ринковими. Така незалежна експертиза охопить усі 200 фортифікацій на третій лінії оборони, за будівництво якої відповідає ОВА.