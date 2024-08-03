Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти нещодавно підійшли до ділянки траси О-0532 на південний захід від Костянтинівки і захопили її

Російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку. Також окупанти просунулися у Нью-Йорку і Залізному, і можуть спробувати оточити ЗСУ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

1 і 2 серпня тривали бої на північ від Харкова в районі Глибокого і Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Тихого, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що українські сили нещодавно втратили позиції у Вовчанську.

2 серпня російські війська продовжили наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північний захід від Кліщіївки, хоча ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька та продовжили наступальні операції в цьому районі. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Нью-Йорка та в південно-західному Залізному. Російські блогери стверджували, що російські сили намагаються оточити українські сили на обмежених позиціях між Нью-Йорком і Залізним.

Аналітики зазначаються, що російські наступи в Залізному та Нью-Йорку відбуваються приблизно на п’яти кілометрах одна від одної, і російські сили, ймовірно, спробують тактично оточити українські сили в цьому районі. ISW не вважає, що спроба російського оточення обов’язково вдасться.  

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки та, як повідомляється, досягли успіхів у цьому районі. Опубліковані 2 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просувалися на південь від Вовчого. Російські блогери стверджували, що російські сили просунулися в полях на південний захід від Тимофіївки та Прогресу та увійшли до південно-східної Іванівки.

Повідомляється, що російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532 і перерізати українську наземну лінію зв’язку (GLOC), що з’єднує Вугледар і Костянтинівку, але, як зазначає ISW, російські позиції вздовж траси, ймовірно, не є тактично значущими. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що російські війська нещодавно підійшли до ділянки траси О-0532 на південний захід від Костянтинівки та захопили її.

Окупанти нещодавно активізували наступальні операції на південний захід від Донецька та провели кілька механізованих штурмів. Просування росіян до автомагістралі Вугледар-Костянтинівка, ймовірно, є результатом цього посилення, але російські досягнення на південний захід від міста Донецька продовжують бути поступовими. Українські сили мають інші GLOC, що ведуть до Вугледара, і перекриття автомагістралі O-0532 не суттєво погіршує здатність України утримувати позиції в районі Вугледара.

2 серпня тривали позиційні бойові дії в напрямку Великої Новосілки в районі кордону Донецько-Запорізької області. Російський блогер стверджував, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Урожайного, але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

Обмежені позиційні бойові дії тривали на заході Запорізької області поблизу Роботиного, Малої Токмачки та Вербового. 2 серпня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області, включно з Кринками, але не зробили жодних підтверджених просувань.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2024 року
Теги: війна Генштаб фронт наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«В публічному просторі нема сценаріїв завершення війни»
Нам хтось пропонує мир в обмін на територію?
25 липня, 15:49
Зараз відбувається тест на здатність цивілізованого Заходу протистояти варварському тероризму і шантажу
Тест на адекватність: чи здатен світ протистояти російському тероризму? 
9 липня, 21:31
Бої сталися на кордоні Малі та Алжиру біля містечка Тін-Зауатін, куди бойовиків загнали після витіснення з району Кідаль раніше цього року
Загибель «вагнерівців» у Малі. Репутаційний удар для Росії
29 липня, 18:08
Російські війська обстрілюють Часів Яр з усього наявного у них озброєння
Стало відомо, чому з Часового Яру від початку тижня не евакуювали жодного місцевого
7 липня, 09:08
Російські загарбники завдали по території України два ракетних удари, застосувавши три ракети, і 57 аваційних ударів із використанням 103 КАБів
Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2024 року
14 липня, 00:00
Мешканці звертаються до влади та просять відповісти, коли буде відновлено будинок
У Києві мешканці зруйнованого будинку внаслідок атаки 8 липня залишаються просто неба
25 липня, 13:20
Лі Хуей обговорить з ключовими країнами Глобального Півдня поточну ситуацію в Україні
Спецпосланець Китаю вирушить у країни Глобального Півдня: обговорюватиме Україну
26 липня, 17:11
Життєвий шлях Валентина Дондікова був тісно пов’язаний зі спортом
Його вихованці здобули шість медалей на Паралімпійських іграх. Згадаймо Валентина Дондікова
31 липня, 09:00
Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили наземні атаки на північний схід від Часового Яру
Росіяни просунулися на Торецькому напрямку: аналіз ISW
30 липня, 04:53

Події в Україні

Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW
Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW
У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Буданов розповів, чи може РФ повністю знищити українську енергосистему
Буданов розповів, чи може РФ повністю знищити українську енергосистему
Росіяни вигадали новий спосіб примусової паспортизації в окупації
Росіяни вигадали новий спосіб примусової паспортизації в окупації
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2024 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Три українських міста потрапили до найдорожчих у Європі: список
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
15K
Затримання працівників ТЦК на Тернопільщині: реакція оперативного командування «Захід»
13K
Суд обрав додатковий запобіжний захід Саакашвілі
11K
Папі Римському слід сильніше затягнути пасок? Ватикан по вуха у боргах
8662
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
Вчора, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Вчора, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua