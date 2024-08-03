Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW

Окупанти нещодавно підійшли до ділянки траси О-0532 на південний захід від Костянтинівки і захопили її

Російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку. Також окупанти просунулися у Нью-Йорку і Залізному, і можуть спробувати оточити ЗСУ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

1 і 2 серпня тривали бої на північ від Харкова в районі Глибокого і Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Тихого, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що українські сили нещодавно втратили позиції у Вовчанську.

2 серпня російські війська продовжили наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північний захід від Кліщіївки, хоча ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

Окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька та продовжили наступальні операції в цьому районі. Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Нью-Йорка та в південно-західному Залізному. Російські блогери стверджували, що російські сили намагаються оточити українські сили на обмежених позиціях між Нью-Йорком і Залізним.

Аналітики зазначаються, що російські наступи в Залізному та Нью-Йорку відбуваються приблизно на п’яти кілометрах одна від одної, і російські сили, ймовірно, спробують тактично оточити українські сили в цьому районі. ISW не вважає, що спроба російського оточення обов’язково вдасться.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки та, як повідомляється, досягли успіхів у цьому районі. Опубліковані 2 серпня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просувалися на південь від Вовчого. Російські блогери стверджували, що російські сили просунулися в полях на південний захід від Тимофіївки та Прогресу та увійшли до південно-східної Іванівки.

Повідомляється, що російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532 і перерізати українську наземну лінію зв’язку (GLOC), що з’єднує Вугледар і Костянтинівку, але, як зазначає ISW, російські позиції вздовж траси, ймовірно, не є тактично значущими. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що російські війська нещодавно підійшли до ділянки траси О-0532 на південний захід від Костянтинівки та захопили її.

Окупанти нещодавно активізували наступальні операції на південний захід від Донецька та провели кілька механізованих штурмів. Просування росіян до автомагістралі Вугледар-Костянтинівка, ймовірно, є результатом цього посилення, але російські досягнення на південний захід від міста Донецька продовжують бути поступовими. Українські сили мають інші GLOC, що ведуть до Вугледара, і перекриття автомагістралі O-0532 не суттєво погіршує здатність України утримувати позиції в районі Вугледара.

2 серпня тривали позиційні бойові дії в напрямку Великої Новосілки в районі кордону Донецько-Запорізької області. Російський блогер стверджував, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Урожайного, але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

Обмежені позиційні бойові дії тривали на заході Запорізької області поблизу Роботиного, Малої Токмачки та Вербового. 2 серпня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області, включно з Кринками, але не зробили жодних підтверджених просувань.