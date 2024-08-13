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Білий трикутник. Що відомо про новий символ українського контрнаступу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Білий трикутник. Що відомо про новий символ українського контрнаступу
За даними The Sun, на території РФ перебуває близько 10 тис. українських військових
фото: Roman Pilipey/AFP

Нове маркування ЗСУ стало відповіддю на символ збройної агресії Путіна проти України у 2022 році

Бойові машини Збройних сил України із символом у вигляді білого трикутника стала відповіддю танкам російського диктатора Володимира Путіна з маркуванням у вигляді останньої літери латинського алфавіту, які в лютому 2022 року перетнули кордон України. Про це йдеться в матеріалі The Daily Telegraph.

Десятки одиниць бронетехніки пронеслися українським містом Суми з білими трикутниками. Після просування в Курській області під час найбільшої на сьогодні транскордонної операції РФ була змушена визнати, що Україна проникла на глибину до 25 км.

Також десятки тисяч людей покинули прикордонні райони, а влада РФ була змушена провести додаткову евакуацію.

Як повідомляв The Sun, на території РФ перебуває близько 10 тис. українських військових.

Зазначимо, білий рівнокінцевий або катакомбний хрест українські війська почали використовувати під час наступу на Харківщині у вересні 2022 року. Такий символ зображувався на бойових прапорах козаків, на прапорі гетьмана Богдана Хмельницького, на гербах і козацьких печатках; пізніше хрест використовувала Армія УНР у війні проти більшовицької Росії.

За часів римського імператора Костянтина (306-337 рр. н.е.) такий хрест став знаменням перемоги.

Символ українського контрнаступу
Символ українського контрнаступу
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася в Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.

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Теги: ЗСУ війна контрнаступ Курщина

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