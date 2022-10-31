Прогуляв 120 онлайн-уроків: директор – у поліцію, батьки – до суду

Відсутність інтернету не є поважною причиною, аби не вчитися

До українських судів пачками надходять адміністративні протоколи за невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків із виховання дітей. Невиконання, у даному випадку, полягає у тому, що діти прогулюють онлайн-уроки.

Нагадаємо, що на час війни Міністерство освіти і науки дозволило обирати батькам учнів обирати для них форму навчання: онлайн чи офлайн. На початок вересня в Україні в онлайн-форматі навчалося майже 1,7 млн школярів.

«Главком» розповідає, у яких випадках суд оштрафував батьків за прогули дітей, а у яких став на бік батька чи матері.

Неконтрольовані онуки і штраф у розстрочку

Кодекс України про адміністративні правопорушення містить окрему «батьківську» статтю. За її порушення доведеться заплатити штраф від 850 до 5,1 тис. грн. Якщо пощастить, можна відбутися попередженням.

Почнемо з тих, кого Феміда покарала гривнею. Штраф 1,7 тис. грн одержала безробітна мешканка Хмельниччини, окремо з порушниці стягнуто 496,2 грн судового збору. Її син у вересні, без поважних причин, пропустив 120 уроків під час дистанційного навчання. Підставою для відкриття адмінпровадження стало звернення директора школи до поліції. У письмових поясненнях матір школяра визнала вину і зауважила, що провела виховну бесіду з сином.

Суд наголосив: відповідно до Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані виховувати дитину у дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, Батьківщини; зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток і здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Також з початку вересня дистанційні заняття пропустили учениця четвертого класу і учень сьомого класу з смт Олександрівка на Миколаївщині. За це їхня матір заплатить 1,7 тис. грн штрафу. До речі, це вже друге стягнення за рік. У лютому суд оштрафував жінку на таку ж суму.

Двічі за час війни перед судом поставала і матір восьмикласниці з Кіровоградської області. Її донька систематично пропускала онлайн-заняття. Як з’ясувалося, школу витіснили телевізор та особисті справи. Матір повідомила суду, що донька прогулює уроки і через те, що не може вчасно прокинутися. А вона не може контролювати її вчасний підйом, бо у цей час вже на роботі.

Спочатку Феміда зжалилася над матір’ю, призначивши попередження. А наступного разу покарала штрафом 1,7 тис. грн.

Аналогічний штраф суд наклав на мешканку Миколаївської області, бо її донька пропустила пів місяця дистанційних занять. Саме ж судове засідання матір школярки проігнорувала. Коли ж дізналася про суму штрафу, одразу направила заяву про розстрочку. Вона пояснила, що наразі без роботи та не отримує жодної соціальної допомоги і назвала своє матеріальне становище скрутним. У підсумку суд розбив сплату штрафу на десять місяців – по 170 грн щомісячно.

Покарання за шкільні прогули виписують і в столиці. Киянка, яка перебувала у декретній відпустці, не впильнувала своїх сина та доньку. Призначаючи штраф 1,7 тис. грн, суддя зазначив, що грошове стягнення «є засобом впливу на свідомість правопорушника і головна його мета – виховання».

Ще одну киянку, син якої прогулював дистанційні уроки, «здала» адміністрація навчального закладу. Це відбулося під час профілактичного заходу «Діти вулиці», який проводила служба у справах дітей. Матір прогульника заплатить 850 грн штрафу.

Інколи штрафують не тільки матерів, а й батьків. Так, 1,7 тис. грн віддав державі мешканець Хмельницького за те, що близько місяця його син та донька не відвідували онлайн-уроки.

А от бабусю семикласника та восьмикласниці (вона є їхнім опікуном, оскільки рідні батьки померли) у лютому, березні та квітні 2022 року суд визнав винною в ухиленні від виконання батьківських обов’язків і стягнув з неї, у сукупності аж 5,2 тис. грн штрафів. Плюс за кожен програш справи довелося сплатити ще 496,2 грн судового збору.

Під час останнього на даний момент засідання жінка повідомила, що нині її онука вагітна і перебуває в Одесі. А в онука зламався мобільний телефон, тож йому нема на чому вчитися. Бабуся зазначила, що онуки вважають себе дорослими і вже її не слухаються, тому вона не знає, як може забезпечити батьківський контроль.

Нема грошей на планшет та інтернет

Жителька столиці на початку повномасштабного вторгнення вивезла дітей з Києва до села, де не було інтернету. Тому, пояснила вона, за умови неможливості організувати дистанційне навчання, довелося займатися з дітьми самостійно. Феміда зглянулася і обмежилася попередженням. Водночас матері повідомили, що у разі неможливості забезпечити дітям дистанційне навчання, вона повинна вирішити питання щодо закріплення їх в іншому навчальному закладі.

Загалом батьки часто пояснюють, що діти пропускали навчання, бо в них не було грошей, щоби оплатити інтернет. Були й історії, коли батьки скаржилися на перебої у роботі інтернету.

Також попередження отримала матір 13-річної дівчини з Одеси, яка пропускала онлайн-уроки через те, що не мала планшета. Коли розглядалася справа, жінка пообіцяла знайти кошти і купити дитині якийсь гаджет.

Як суд став на бік батька

Несподіваний «розбір польотів», який вибивається із загальної канви, влаштував Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області. Сюди надійшов адмінпротокол від місцевої поліції щодо багатодітного батька. Чоловікові закидали те, що його діти, учні четвертого, шостого і сьомого класів пропустили дистанційне навчання без поважних причин.

Батько повідомив суду, що своєї вини не визнає, мовляв діти не займалися онлайн, бо у нього не було грошей на оплату інтернету.

Головуючий суддя Володимир Мозговий узявся аналізувати законодавчу базу. Він дослідив, що, згідно із законом про освіту та Сімейним кодексом, обов’язком батьків є забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти. При цьому стаття 55 закону про освіту гласить, що «держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім”ї».

«У матеріалах справи відсутні будь-які докази, що підтверджують факт надання державою в особі навчального закладу допомоги відповідачу у виконанні ним своїх батьківських обов’язків щодо забезпечення дітям здобуття повної загальної середньої освіти дистанційно», – дійшов висновків суддя.

Крім того, Феміда пояснила, що відповідальність батьків може наступати у разі систематичного невідвідування дитиною навчального закладу без поважних причин. Але за умови, якщо надана батькам від держави допомога не дала позитивного результату.

Суд зазначив, що у поліцейському протоколі відсутні будь-які відомості, що підтверджують скоєння багатодітним батьком адміністративного правопорушення і закрив справу.

Віталій Тараненко, «Главком»