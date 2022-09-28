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У США працює безкоштовна онлайн-школа для українців: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
У США працює безкоштовна онлайн-школа для українців: подробиці
Онлайн-школа пропонує безкоштовне репетиторство для українських дітей від першого класу
фото: Michael Waxman/Facebook

Онлайн-платформа уже навчає понад 3 тис. студентів

Група американських професорів, які створили онлайн-платформу Tutoring Without Borders для безкоштовного індивідуального (або в невеликих групах) навчання українських школярів і студентів з усіх предметів, запрошує як учнів, так і волонтерів-репетиторів: вчителів, студентів, викладачів і всіх, хто любить і вміє викладати. Про це повідомив у Facebook один з учасників проєкту.

«Багато українських дітей розкидано по світу. Останні пів року були психологічно дуже важкими для цих дітей, і тепер вони змушені ходити в школу і вчитися серед чужих людей, часто незнайомою мовою. Інші можуть навчатися лише онлайн. Давайте допоможемо їм», – зазначається у повідомленні.

Цей проєкт пропонує безкоштовне репетиторство для українських дітей від першого класу до університету:

  • Будь-який предмет, починаючи з іноземних мов, математики, фізики, хімії, інформатики, музики тощо;
  • Репетиторство українською, англійською, російською та іншими мовами;
  • Швидко та якісно координуємо підбір викладачів для кожного студента;
  • Запрошуються як учні, які потребують додаткової допомоги, так і ті, хто бажає навчатися на рівні, що перевищує звичайну шкільну програму.

Наголошується, що волонтери проєкту абсолютно незалежні і самостійно визначають спосіб/програму навчання та кількість годин (наприклад, 2-3 години на тиждень).

Онлайн-платформа працює з березня 2022 року, і зараз у проєкті беруть участь понад 3 тис. студентів і понад 1 тис. викладачів з усього світу.

Щоб стати учнем або викладачем онлайн-платформи Tutoring Without Borders, необхідно зареєструватися на сайті проєкту.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що українські діти за кордоном зараз мають дуже мало можливостей вивчати українську мову, українську літературу, історію України, а Міністерство освіти та науки України не приділяє цій проблемі належної уваги. 

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Теги: освіта США

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