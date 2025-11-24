Міжнародна федерація санного спорту визнала нейтральним атлетом рядового російської армії

Пересторонін проходив службу в російській армії вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Пересторонін отримав можливість потрапити на Олімпіаду

Міжнародна федерація санного спорту (FIL) визнала нейтральним атлетом рядового російської армії Матвея Перестороніна. Про це повідомляє «Главком».

Пересторонін проходив службу в російській армії вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Він також отримав військове звання рядовий армії РФ та був членом військового клубу ЦСКА.

Однак, FIL визнала Перестороніна нейтральним атлетом. Тепер він має можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.