Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна перетворилася на світового лідера в галузі дронів – Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна перетворилася на світового лідера в галузі дронів – Bloomberg
Українська компанія Skyeton, яка виробляє легкі БпЛА для спостереження, здатні літати понад 24 години у спірному повітряному просторі, стала піонером у виробництві за кордоном
фото: Skyeton

Українські компанії, які потребують грошей, охоче діляться своїм ноу-хау в галузі безпілотників

Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зараз українські компанії, які потребують грошей, охоче діляться своїм ноу-хау в галузі безпілотників і налагоджують більш безпечні виробничі лінії, шукаючи ринки серед європейських збройних сил, які відчайдушно прагнуть накопичити зброю, засвоюючи уроки війни на своєму східному фланзі.

«Справа не тільки в кількості безпілотників, а й у їх різноманітності. Ймовірно, зараз їх більше, ніж у всіх країнах НАТО разом узятих», – сказав аналітик RAND Майкл Бонерт. Серед них – безпілотники дальнього радіуса дії та дешеві безпілотники з видом від першої особи (FPV), якими пілоти керують за допомогою крихітних бортових камер.

Зазначається, що Україна та Велика Британія планують розпочати спільне виробництво перехоплювальних дронів у найближчі місяці для боротьби з роями російських безпілотних літальних апаратів типу «Шахед», які завдають шкоди цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Українська компанія Skyeton, яка виробляє легкі БпЛА для спостереження, здатні літати понад 24 години у спірному повітряному просторі, стала піонером у виробництві за кордоном, відкривши минулого року свій перший виробничий об'єкт за межами України, у Словаччині. З того часу компанія оголосила про партнерство з Данією та Великою Британією.

Компанія залучила понад €10 млн іноземних інвестицій для словацького заводу, який вона побудувала, оскільки її українські об'єкти були «високопріоритетними цілями для ворога», за словами засновника Олександра Степури.

Раніше повідомлялося, що Україна, яка стала піонером у використанні безпілотників у сучасній війні, перетворюється на центр інвестицій у сферу військових технологій. Як пише The Wall Street Journal, інтерес західних інвесторів до українських виробників дронів і оборонних стартапів різко зріс – завдяки успішно випробуваним у бойових умовах технологіям, що тепер мають глобальний потенціал.

Читайте також:

Теги: безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Харківщині внаслідок влучання FPV-дрона загинув чоловік, ще троє постраждали
На Харківщині ворожий дрон вдарив по автівці: є жертва та постраждалі
18 жовтня, 11:57
Масштаби руйнувань наразі уточнюються
Росіяни атакували дронами Сумщину, є постраждала
18 жовтня, 13:34
Британські військові зможуть збивати безпілотники, що загрожують військовим базам, без попердження
Британія збиватиме безпілотники над військовими об'єктами – The Telegraph
20 жовтня, 09:51
Російські FPV-дрони зможуть долітати до великих міст України
Російські FPV-дрони зможуть долітати до великих міст України. Військовий зробив заяву
21 жовтня, 11:10
Бізнес-центр «Доміно» попрапив під обстріл вже вдруге
Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)
23 жовтня, 08:46
474 мільйони рублів будуть витрачені на обладнання, яке включає радарну станцію
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
5 листопада, 04:16
Під час збирання грибів здетонував російський БпЛА
Під час збирання грибів здетонував російський БпЛА: двоє підлітків травмувались
7 листопада, 04:58
Сер Річард Найтон не підтвердив безпосередню причетність Росії до вторгнень, але зазначив, що «ймовірно», що вони були санкціоновані Москвою
Британські військові допоможуть захистити Бельгію від вторгнень дронів – ВВС
9 листопада, 13:14
11 листопада російські Росія атакувала безпілотниками Одеську область
На території Румунії впав дрон під час атаки РФ на Одещину
Вчора, 14:23

Суспільство

Україна перетворилася на світового лідера в галузі дронів – Bloomberg
Україна перетворилася на світового лідера в галузі дронів – Bloomberg
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 12 листопада 2025
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 12 листопада 2025
Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
Блукали в лісі понад добу: поліція розшукала сім'ю, яка пішла по гриби
Блукали в лісі понад добу: поліція розшукала сім'ю, яка пішла по гриби
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua