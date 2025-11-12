Україна перетворилася на світового лідера в галузі дронів – Bloomberg

Українська компанія Skyeton, яка виробляє легкі БпЛА для спостереження, здатні літати понад 24 години у спірному повітряному просторі, стала піонером у виробництві за кордоном

Українські компанії, які потребують грошей, охоче діляться своїм ноу-хау в галузі безпілотників

Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зараз українські компанії, які потребують грошей, охоче діляться своїм ноу-хау в галузі безпілотників і налагоджують більш безпечні виробничі лінії, шукаючи ринки серед європейських збройних сил, які відчайдушно прагнуть накопичити зброю, засвоюючи уроки війни на своєму східному фланзі.

«Справа не тільки в кількості безпілотників, а й у їх різноманітності. Ймовірно, зараз їх більше, ніж у всіх країнах НАТО разом узятих», – сказав аналітик RAND Майкл Бонерт. Серед них – безпілотники дальнього радіуса дії та дешеві безпілотники з видом від першої особи (FPV), якими пілоти керують за допомогою крихітних бортових камер.

Зазначається, що Україна та Велика Британія планують розпочати спільне виробництво перехоплювальних дронів у найближчі місяці для боротьби з роями російських безпілотних літальних апаратів типу «Шахед», які завдають шкоди цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Українська компанія Skyeton, яка виробляє легкі БпЛА для спостереження, здатні літати понад 24 години у спірному повітряному просторі, стала піонером у виробництві за кордоном, відкривши минулого року свій перший виробничий об'єкт за межами України, у Словаччині. З того часу компанія оголосила про партнерство з Данією та Великою Британією.

Компанія залучила понад €10 млн іноземних інвестицій для словацького заводу, який вона побудувала, оскільки її українські об'єкти були «високопріоритетними цілями для ворога», за словами засновника Олександра Степури.

Раніше повідомлялося, що Україна, яка стала піонером у використанні безпілотників у сучасній війні, перетворюється на центр інвестицій у сферу військових технологій. Як пише The Wall Street Journal, інтерес західних інвесторів до українських виробників дронів і оборонних стартапів різко зріс – завдяки успішно випробуваним у бойових умовах технологіям, що тепер мають глобальний потенціал.