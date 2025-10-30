Вінниччина: померла семирічна дитина, поранена під час російської атаки

Дівчинка була доставлена до лікарні у тяжкому стані, лікарям не вдалося її врятувати

У лікарні померла семирічна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок атаки РФ на Вінниччину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першу заступницю керівника Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

«Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати… Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким загиблої дитини», – зауважила Заболотна.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди, загинула дитина.

Також після нічного обстрілу Ладижин Вінницької області залишився без опалення та водопостачання. У місті працюють над запуском альтернативної системи подачі тепла й води. Мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені.