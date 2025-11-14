Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце

Киянка дізналася про загибель рідної людини під нас обстрілу Києва. 14 листопада 2025 року

За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень, двоє з них – діти

За офіційними даними, внаслідок нічного удару по Києву у ніч на 14 листопада загинули чотири людини. Ще 27 осіб зазнали поранень, серед яких, є діти. У місті тривають рятувальні роботи. Усі необхідні служби – медики, рятувальники ДСНС, поліція – працюють на місцях влучань, надаючи невідкладну допомогу постраждалим, розбираючи завали та ліквідовуючи наслідки руйнувань. Про це повідомляє ««Главком».

У цю трагічну мить особливо гострою є тема людського горя. Журналіст Ян Доброносов опублікував відеокадри та фотоколаж, зафіксувавши момент глибокого болю втрати рідної людини.

На відео жінка плаче, заламуючи руки від горя. Поряд з нею – психологи ДСНС, які пропонують воду та заспокійливе і намагаються всіляко підтримувати жінку. Це ілюстрація того, як війна розриває життя людей на «до» та «після», лишаючи по собі спустошення втрати.

Ще більш промовистим є фотоколаж, підписаний Доброносовим: «Біль, коли дізнаються про загибель. Ворог має відповісти!». На ньому зображена ця ж заплакана жителька Києва поряд із чорним пакетом, у якому, як можна здогадатися, упаковано тіло загиблої людини.

Доброносов: «Біль, коли дізнаються про загибель. Ворог має відповісти!» фотоколаж Яна Доброносова

Журналіст не повідомляє, кого саме втратила ця жінка – чи то чоловіка, чи то дитину, чи когось із рідних. Але ця обставина жодним чином не зменшує глибини втрати, яку несуть жителі України щодня через терористичні та цинічні дії росіян. Ця трагедія є черговим доказом того, що агресор цілеспрямовано знищує не лише інфраструктуру, а й найцінніше – людські життя.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.