Головна Київ Новини
search button user button menu button

Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
Киянка дізналася про загибель рідної людини під нас обстрілу Києва. 14 листопада 2025 року
фото: Ян Доброносов/Facebook

За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень, двоє з них – діти

За офіційними даними, внаслідок нічного удару по Києву у ніч на 14 листопада загинули чотири людини. Ще 27 осіб зазнали поранень, серед яких, є діти. У місті тривають рятувальні роботи. Усі необхідні служби – медики, рятувальники ДСНС, поліція – працюють на місцях влучань, надаючи невідкладну допомогу постраждалим, розбираючи завали та ліквідовуючи наслідки руйнувань. Про це повідомляє ««Главком».

У цю трагічну мить особливо гострою є тема людського горя. Журналіст Ян Доброносов опублікував відеокадри та фотоколаж, зафіксувавши момент глибокого болю втрати рідної людини.

На відео жінка плаче, заламуючи руки від горя. Поряд з нею – психологи ДСНС, які пропонують воду та заспокійливе і намагаються всіляко підтримувати жінку. Це ілюстрація того, як війна розриває життя людей на «до» та «після», лишаючи по собі спустошення втрати.

Підписуйтеся на «Главком» у мережі Х

Ще більш промовистим є фотоколаж, підписаний Доброносовим: «Біль, коли дізнаються про загибель. Ворог має відповісти!». На ньому зображена ця ж заплакана жителька Києва поряд із чорним пакетом, у якому, як можна здогадатися, упаковано тіло загиблої людини.

Доброносов: «Біль, коли дізнаються про загибель. Ворог має відповісти!»
Доброносов: «Біль, коли дізнаються про загибель. Ворог має відповісти!»
фотоколаж Яна Доброносова

Журналіст не повідомляє, кого саме втратила ця жінка – чи то чоловіка, чи то дитину, чи когось із рідних. Але ця обставина жодним чином не зменшує глибини втрати, яку несуть жителі України щодня через терористичні та цинічні дії росіян. Ця трагедія є черговим доказом того, що агресор цілеспрямовано знищує не лише інфраструктуру, а й найцінніше – людські життя.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.

Читайте також:

Теги: трагедія Київ війна обстріл рятувальники поліція втрати ворог відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці зможуть відновити пошкоджені об’єкти енергетики лише після стабілізації безпекової ситуації
Ворог усю ніч бив по енергетиці України – Міненерго
22 жовтня, 07:22
Задля збереження руху транспорту та пішоходів шляхопроводом усі роботи виконуються із частковим поетапним обмеженням
Капремонт шляхопроводу на вулиці Полярній: що вже зроблено (фото)
23 жовтня, 17:05
Вогнеборці остаточно ліквідували пожежу на площі 3 кв. м об 11:41
Під КМДА у центрі столиці палали шини: чоловік під’їхав на авто і підпалив гуму
24 жовтня, 10:00
Роботи з повного відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають
Гірничорудна компанія Ferrexpo призупинила роботу через російські удари
10 листопада, 17:29
1 жовтня 2025 року президент надав Андрію Парубію звання Героя України
Перейменування вулиці на честь Парубія. Петиція не знайшла підтримки киян
31 жовтня, 14:30
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 6 листопада 2025 року
5 листопада, 21:45
Відключення світла 7 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 7 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
6 листопада, 19:27
Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту
Туман у Києві та області: рятувальники звернулися до громадян
11 листопада, 06:34
РФ пошкодила посольство Азербайджану
Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві – президент
Сьогодні, 09:15

Новини

Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
Під час обстрілу Києва плита впала на ліжко і вбила літню пару (відео)
Під час обстрілу Києва плита впала на ліжко і вбила літню пару (відео)
Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві – президент
Окупанти пошкодили посольство Азербайджану в Києві – президент
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
Нічна атака на Київщину: пошкоджено ряд цивільних виробництв, будинки та склади
Нічна атака на Київщину: пошкоджено ряд цивільних виробництв, будинки та склади

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua