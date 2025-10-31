РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у двох областях України

Для перевезення пасажирів поїзд №779/780 відправився за графіком

У ніч проти 31 жовтня російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

У Сумах окупанти вдарили по пасажирському депо – пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ було подано підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком.

Крім того, пошкоджено інфраструктуру залізниці в районі Лозової Харківської області – поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом. Компанія наголошує, що робить все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка.

«За попередньою інформацією, ніхто не постраждав – усі працівники вчасно перейшли до укриттів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Є постраждалі.