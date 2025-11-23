Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього
Полоненого окупанта висміяли власні родичі
фото: скріншот із відео

Дмитро намагався додзвонитися сестрі Катерині та попросити, аби вона пішла у військкомат і добилася для нього статусу військовополоненого

19-річний окупант на ім’я Дмитро має матір, трьох братів та двох сестер. Однак він виріс у дитбудинку. Із родини його забрали малюком, бо матір, заливши очі, збиралася спалити сина в пічці. Як інформує «Главком», свою історію полонений росіянин розповів у інтерв’ю Дмитру Карпенку.

Маму Дмитро після того бачив лише один раз. Старша сестра забрала його з дитбудинку під приводом походу в кіно, а насправді привезла додому. Так хлопець познайомився з родичами.

Після дитбудинку Дмитро вступив у кулінарний технікум, однак не довчився, пішов працювати. Паралельно займався фінансовими махінаціями, і ним зацікавилися правоохоронці. Аби уникнути тюрми, підписав контракт. Каже, сподівався, що війна швидко закінчиться, і він не встигне потрапити на передову. Однак, звісно ж, опинився на фронті, а під час другого бойового виходу потрапив у полон.

Дмитро намагався додзвонитися сестрі Катерині та попросити, аби вона пішла у військкомат і добилася для нього статусу військовополоненого. Натомість трубку взяв її хлопець. Він відверто насміхався з Дмитра, питав, навіщо йому розмовляти з сестрою. На фоні також було чутно сміх і самої Катерини.

Журналіст Дмитро Карпенко попросив росіянина дати трубку Катерині, адже полонені не так багато можливостей мають, щоб поговорити з рідними.

«Тобто він вчора стріляв у тебе, грубо кажучи, а сьогодні ти хвилюєшся, щоб він із сестрою поговорив?», – зі сміхом відповів росіянин Карпенку.

Дмитро був шокований такою поведінкою родичів та не знав, як її коментувати.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Також полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Ці полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

Читайте також:

Теги: війна полон Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бізнесмени Міндіч та Цукерман спровокували інформаційний вибух, ставши ключовими фігурантами операції «Мідас»
Міндіч і Цукерман. Санкції і маленька шпарина Скандал тижня
14 листопада, 16:35
Чи зможуть «томагавки» і «фламінго» змінити війну? Президент оцінив перспективи
Чи зможуть «томагавки» і «фламінго» змінити війну? Президент оцінив перспективи
28 жовтня, 14:40
Удар по Орловській ТЕЦ
Удар по Україні, вибухи у Росії: головне за ніч
31 жовтня, 05:33
Російський диктатор Путін анонсував розпочати коротке перемир’я у Покровську для приїзду іноземних ЗМІ
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»
31 жовтня, 14:45
Облігації внутрішньої державної позики експерт вважає найбезпечнішою інвестицією
Експерт дав поради, куди можна інвестувати під час війни
12 листопада, 16:44
Лещенко про наслідки ударів по «Укрзалізниці»
Атаки на «Укрзалізницю». Член наглядової ради компанії розповів, що задумала Росія
20 листопада, 08:22
Частка тих, хто зменшив витрати на продукти, зросла з 67% до 72%
Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять
9 листопада, 16:15
Головне завдання – знищення ворога та його резервів, підрив його наступального потенціалу
Генштаб назвав головне завдання ЗСУ на Донеччині та Запоріжжі
16 листопада, 19:49
На місці зараз працюють 68 рятувальників
Друга доба аварійно-рятувальних робіт на місці удару РФ у Тернополі: що відомо
20 листопада, 15:49

Суспільство

24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 24 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 листопада 2025: традиції та молитва
«На коліна, будь ласка». Американець, який воює у ЗСУ, взяв у полон окупанта та вразив ввічливістю
«На коліна, будь ласка». Американець, який воює у ЗСУ, взяв у полон окупанта та вразив ввічливістю
Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року
Державний оператор тилу виставив чек на 100 млн грн фірмі, яку лобіював Міндіч
Державний оператор тилу виставив чек на 100 млн грн фірмі, яку лобіював Міндіч
Директорка Музею Голодомору обурилася через ялинкові прикраси: деталі скандалу
Директорка Музею Голодомору обурилася через ялинкові прикраси: деталі скандалу

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua