Полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього

Дмитро намагався додзвонитися сестрі Катерині та попросити, аби вона пішла у військкомат і добилася для нього статусу військовополоненого

19-річний окупант на ім’я Дмитро має матір, трьох братів та двох сестер. Однак він виріс у дитбудинку. Із родини його забрали малюком, бо матір, заливши очі, збиралася спалити сина в пічці. Як інформує «Главком», свою історію полонений росіянин розповів у інтерв’ю Дмитру Карпенку.

Маму Дмитро після того бачив лише один раз. Старша сестра забрала його з дитбудинку під приводом походу в кіно, а насправді привезла додому. Так хлопець познайомився з родичами.

Після дитбудинку Дмитро вступив у кулінарний технікум, однак не довчився, пішов працювати. Паралельно займався фінансовими махінаціями, і ним зацікавилися правоохоронці. Аби уникнути тюрми, підписав контракт. Каже, сподівався, що війна швидко закінчиться, і він не встигне потрапити на передову. Однак, звісно ж, опинився на фронті, а під час другого бойового виходу потрапив у полон.

Дмитро намагався додзвонитися сестрі Катерині та попросити, аби вона пішла у військкомат і добилася для нього статусу військовополоненого. Натомість трубку взяв її хлопець. Він відверто насміхався з Дмитра, питав, навіщо йому розмовляти з сестрою. На фоні також було чутно сміх і самої Катерини.

Журналіст Дмитро Карпенко попросив росіянина дати трубку Катерині, адже полонені не так багато можливостей мають, щоб поговорити з рідними.

«Тобто він вчора стріляв у тебе, грубо кажучи, а сьогодні ти хвилюєшся, щоб він із сестрою поговорив?», – зі сміхом відповів росіянин Карпенку.

Дмитро був шокований такою поведінкою родичів та не знав, як її коментувати.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Також полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Ці полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.