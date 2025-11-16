Україна почала застосовувати інноваційну систему наведення для FPV-дронів

Система наведення TFL-1 для FPV-дронів сертифікована Міноборони України і вже використовується приблизно 20 бригадами

Українські військові підрозділи почали використовувати інноваційну систему термінального наведення TFL-1 (The Fourth Law), яка дає змогу FPV-дронам автономно наводитися на ціль на фінальній ділянці польоту (400-500 метрів). Ця технологія дозволяє вражати техніку та живу силу противника навіть за умов втрати зв'язку з оператором через складний рельєф чи інтенсивне радіоелектронне придушення (РЕБ). Про це пише «Главком» із посиланням на Le Monde.

Як відом, систему TFL-1 розробила компанія The Fourth Law, заснована у 2023 році програмістом Ярославом Ажнюком.

Оператор ГУР МО з позивним Лінкольн після початкового скептицизму замовив 10 тестових модулів. Він повідомив, що всі 10 перших запусків із TFL-1 влучили у визначені цілі, включно з технікою, що була в «радіотіні». Після цього підрозділ замовив ще 30 модулів.

Систему також закупила 412 автономна бригада безпілотних систем «Немезис», яка діє в районі Запоріжжя та Покровська (100 модулів). Їхній пілот Джаз заявив, що з 20 бойових пусків приблизно половина була успішною. Інженер підрозділу Тоні зазначив, що система ідеально захоплює техніку, але потребує потужніших камер для впевненого розпізнавання людських фігур.

TFL-1 сертифікована Міноборони України і вже використовується приблизно 20 бригадами. Вартість одного модуля складає $50-100, що становить менше ніж 10% від середньої ціни ударного FPV-дрона.

Модуль має кілька режимів: зелений трекер (ручне керування), червоний (наведення ШІ) та синій мерехтливий (другий рівень нейромережі, що супроводжує техніку). Розробники планують ще п'ять версій, які мають привести до повної автономності дронів у навігації та виборі цілей. Також зазначається, що модуль неможливо встановити на російський дрон.

Українські фахівці фіксують появу у російській армії дронів з елементами автономної навігації, включно з можливістю роботи в складі роїв БпЛА. Серед них – дрон V2U, який нібито має радіус дії до 100 км і, ймовірно, вже випускається серійно.

Засновник The Fourth Law сподівається на масштабні державні закупівлі, щоб підвищити точність ударних дронів, зменшити залежність від операторів та компенсувати вплив РЕБ. Кінцева мета компанії – щоб кожен український дрон був оснащений термінальним наведенням, автономністю та штучним інтелектом.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що значно зростають результати у дронів-перехоплювачів. За його словами, країна працює над тіснішою взаємодією з партнерами щодо їх спільного виробництва.

«Майже щоночі працюють наші захисники неба, відбиваючи російські атаки. І разом із підрозділами РЕБ, армійською авіацією, мобільними вогневими групами вже значно зростають результати у дронів-перехоплювачів: від початку місяця вже понад 150, є збиття і цієї ночі. І буде більше», – наголосив глава держави.

До слова, у матері Bloomberg йдеться, що Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових дронів.