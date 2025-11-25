Масована атака на Україну, заяви США, вибухи у Росії: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 25 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія масовано атакувала Київ ракетами та безпілотниками, загинула людина, Білий дім відповів критикам мирного плану та повідомив, чи постачатиме Україні озброєння і надалі, у російському Таганрозі уражено літак.

Атака на Київ

Вночі 25 листопада Кличко написав, що у Києві лунають вибухи через атаку ракет та безпілотників. У деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що у повітрі ворожі шахеди та крилаті ракети. Також є загроза пусків балістики та «Кинджалів».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив:

В Печерському районі пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4-7 поверхів;

В Дніпровському районі сильна пожежа на останніх поверхах 9-типоверхівки, горять балкони.

Потім Ткаченко написав, що у Києві загинула людина внаслідок атаки РФ.

«На жаль, вже маємо підтвердження щодо одного загиблого внаслідок атаки. За оновленими даними, також підтверджено 7 постраждалих. Мої співчуття рідним загиблого», – написав Ткаченко.

РФ вдарила по Київщині

Вночі 25 листопада російські терористи вдарили по Київській області ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник.

«Під комбінованим ударом країни-терориста мирні населені пункти області», – повідомив Калашник.

Як відомо, внаслідок атаки у Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Їй вже надається необхідна медична допомога.

Білий дім відповів на критику мирного плану

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт рішуче відкинула критичні зауваження на адресу мирного плану президента США Дональда Трампа, спрямованого на припинення російсько-української війни. Під час брифінгу вона припустила, що критика лунає від людей, які не мають найменшого уявлення про те, про що говорять, або від тих, хто не зацікавлений у припиненні бойових дій, оскільки нібито заробляє на цьому.

Лівітт закликала критиків звернути увагу на позицію України: «Я хотіла б звернути увагу будь-яких критиків на слова, які українці озвучили: вони заявили, що дуже позитивно оцінюють цей план. Вони були глибоко залучені. Вони безпосередньо впливали на формулювання документа, і ми контактуємо з ними напряму», – зауважила речниця.

США не можуть постійно постачати зброю Україні

У Вашингтоні заявили про обмеження у постачанні озброєння Україні, наголосивши на необхідності та прагненні адміністрації Дональда Трампа до якнайшвидшого завершення війни. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт в інтерв'ю Fox News.

Лівітт прямо заявила, що Сполучені Штати не можуть нескінченно забезпечувати Україну озброєнням в умовах триваючого конфлікту з Росією.

За її словами, президент США вклав «величезну кількість часу та енергії» у пошук шляхів врегулювання, і заслуговує на визнання своїх зусиль. Головна мета, на її переконання, – припинити вбивства та остаточно завершити війну.

У Росії знищено літак

Вночі 25 листопада у російському Таганрозі на авіазаводі, ймовірно, було знищено літак.

Стало відомо, що у Таганрозі відбулася атака на Авіаційний завод ім. Г. М. Берієва. Це підприємство спеціалізується на розробці та серійному виробництві літаків-амфібій, а також іншої авіаційної техніки спеціального призначення.

За попередніми даними, внаслідок удару міг бути знищений один із найрідкісніших екземплярів – літаючий лазерний комплекс Берієв А-60.