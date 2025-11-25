Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на Україну, заяви США, вибухи у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака на Україну, заяви США, вибухи у Росії: головне за ніч
Наслідки ударів по Києву
фото: ДСНС Києва

«Главком» зібрав головні події ночі проти 25 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія масовано атакувала Київ ракетами та безпілотниками, загинула людина, Білий дім відповів критикам мирного плану та повідомив, чи постачатиме Україні озброєння і надалі, у російському Таганрозі уражено літак.

Атака на Київ

Вночі 25 листопада Кличко написав, що у Києві лунають вибухи через атаку ракет та безпілотників. У деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що у повітрі ворожі шахеди та крилаті ракети. Також є загроза пусків балістики та «Кинджалів». 

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив: 

  • В Печерському районі пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4-7 поверхів;
  • В Дніпровському районі сильна пожежа на останніх поверхах 9-типоверхівки, горять балкони.

Потім Ткаченко написав, що у Києві загинула людина внаслідок атаки РФ.

«На жаль, вже маємо підтвердження щодо одного загиблого внаслідок атаки. За оновленими даними, також підтверджено 7 постраждалих. Мої співчуття рідним загиблого», – написав Ткаченко.

РФ вдарила по Київщині

Вночі 25 листопада російські терористи вдарили по Київській області ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник.

«Під комбінованим ударом країни-терориста мирні населені пункти області», – повідомив Калашник.

Як відомо, внаслідок атаки у Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Їй вже надається необхідна медична допомога.

Білий дім відповів на критику мирного плану

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт рішуче відкинула критичні зауваження на адресу мирного плану президента США Дональда Трампа, спрямованого на припинення російсько-української війни. Під час брифінгу вона припустила, що критика лунає від людей, які не мають найменшого уявлення про те, про що говорять, або від тих, хто не зацікавлений у припиненні бойових дій, оскільки нібито заробляє на цьому.

Лівітт закликала критиків звернути увагу на позицію України: «Я хотіла б звернути увагу будь-яких критиків на слова, які українці озвучили: вони заявили, що дуже позитивно оцінюють цей план. Вони були глибоко залучені. Вони безпосередньо впливали на формулювання документа, і ми контактуємо з ними напряму», – зауважила речниця.

США не можуть постійно постачати зброю Україні

У Вашингтоні заявили про обмеження у постачанні озброєння Україні, наголосивши на необхідності та прагненні адміністрації Дональда Трампа до якнайшвидшого завершення війни. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт в інтерв'ю Fox News.

Лівітт прямо заявила, що Сполучені Штати не можуть нескінченно забезпечувати Україну озброєнням в умовах триваючого конфлікту з Росією.

За її словами, президент США вклав «величезну кількість часу та енергії» у пошук шляхів врегулювання, і заслуговує на визнання своїх зусиль. Головна мета, на її переконання, – припинити вбивства та остаточно завершити війну.

У Росії знищено літак

Вночі 25 листопада у російському Таганрозі на авіазаводі, ймовірно, було знищено літак.

Стало відомо, що у Таганрозі відбулася атака на Авіаційний завод ім. Г. М. Берієва. Це підприємство спеціалізується на розробці та серійному виробництві літаків-амфібій, а також іншої авіаційної техніки спеціального призначення.

За попередніми даними, внаслідок удару міг бути знищений один із найрідкісніших екземплярів – літаючий лазерний комплекс Берієв А-60.

Теги: пожежа літак завод озброєння Микола Калашник Тимур Ткаченко росія США Віталій Кличко Київ ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя чотирьох малолітніх дітей
Трагедія на Черкащині: пожежа забрала життя чотирьох малолітніх дітей
22 листопада, 23:26
Слідчі встановили, що на момент аварії водій авто перебував у стані алкогольного сп’яніння
Водія, який п'яним скоїв смертельне ДТП у Києві, затримано в іншій області
19 листопада, 16:17
Стало відомо, чи закриє Естонія кордон з Росією
Стало відомо, чи закриє Естонія кордон з Росією
11 листопада, 23:59
Не всі вболівальники були раді побачити Трампа на грі
Трамп став першим з 1978 року президентом США, який побував на грі в американський футбол
10 листопада, 11:59
Єгорян знову продемонструвала свою підтримку російського диктатора
«Нейтральна» чемпіонка світу Єгорян опублікувала в Instagram відео з Путіним
9 листопада, 11:45
Лавров відомий своїм жорстким, зухвалим стилем і безкомпромісною підтримкою агресії проти України
Лавров впав у немилість Путіна? Дипломата усунули від саміту G20 та ключової наради
9 листопада, 03:38
Зогран Мамдані переміг незалежного кандидата Ендрю Куомо та кандидата від Республіканської партії Кертіса Сліву на виборах мера Нью-Йорка
Новий мер Нью-Йорка – комуніст?
5 листопада, 11:58
Данило Касаткін грав за російський клуб «МБА-МАІ»
Суд у Парижі схвалив запит на екстрадицію російського баскетболіста Касаткіна до США
29 жовтня, 18:17
Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, закликаючи країну відмовитися від імпорту російської нафти
Bloomberg назвав дату зустрічі Трампа та Орбана
29 жовтня, 17:57

Події в Україні

Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах в Києві та кількох областях
Уночі РФ вдарила по енергооб’єктах в Києві та кількох областях
На Сумщині 25 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
На Сумщині 25 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 листопада 2025 року
Втрати ворога станом на 25 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua