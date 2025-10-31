Головна Країна Політика
search button user button menu button

Київ передасть партнерам список з адресами викрадених Росією українських дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Київ передасть партнерам список з адресами викрадених Росією українських дітей
За словами Зеленського, список отримають лідери країн, які підтримують Україну
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Розвідка зібрала список із понад 300 прізвищ, імен та адрес викрадених Росією дітей

Служба зовнішньої розвідки знайшла конкретні адреси місцерозташування українських дітей, яких викрала Росія. Київ передасть партнерам списки осіб, яких потрібно повернути. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що перший такий список із понад 300 прізвищами, іменами та адресами викрадених дітей буде на столі у всіх лідерів, які допомагають Україні.

«Чутливе питання – багато тихої дипломатичної роботи триває. І щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших діточок, ми працюємо так, щоб давати і адреси», – сказав глава держави.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що, за даними розвідки, Росія викрадає українських дітей з тим, щоб згодом використати їх як мобілізаційний ресурс для своєї армії. 

Варто зазначити, що так звана уповноважена з прав дитини у Росії Марія Львова-Бєлова визнала, що викрала та всиновила українського хлопчика Пилипа з Маріуполя. 

Як повідомлялося, два сенатори США – Ліндсі Грем та Браян Шатц працюють над організацією слухань у Сенаті, які зосередяться на звинуваченнях щодо російської кампанії з викрадення українських дітей. Сенатори мають намір запросити посла Росії в США Олександра Дарчієва дати свідчення перед підкомітетом Сенату з питань державних, іноземних операцій та пов'язаних програм.

До слова, Меланія Трамп розповіла, що отримала письмову відповідь від Путіна на свій лист, у якій він висловив готовність вести з нею прямий діалог. У зверненні він також порушив тему українських дітей, які перебувають у Росії. За словами Меланії Трамп, після цього між ними був налагоджений відкритий канал комунікації щодо питань, пов’язаних із добробутом цих дітей.

Читайте також:

Теги: розвідка росія діти Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На хімзаводі «Уралхім» пролунав вибух
У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)
2 жовтня, 23:24
Російські телеграм-канали охарактеризували оголошення трауру як «жорстку політичну акцію»
У день народження Путіна мер якутського міста оголосив траур
8 жовтня, 00:21
У Росії лунали вибухи
Безпілотники атакували Волгоградську область
9 жовтня, 05:18
Американський лідер зустрінеться з президентом України у пʼятницю, 17 жовтня
Президент розповів деталі майбутніх переговорів із Трампом
14 жовтня, 19:57
Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW
Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW
19 жовтня, 06:48
Учасники заяви закликали до посилення тиску на економіку Росії та її оборонну промисловість
Зеленський назвав відправну точку для переговорів
21 жовтня, 15:01
Ологонова позбавлена ​​золотої медалі чемпіонату Росії 2015 року
Титулована російська борчиня погоріла на вживанні допінгу
15 жовтня, 17:10
Дмитрієв хоче зробити «тунель Путіна – Трампа»
Кремль запропонував побудувати тунель між США і РФ на честь Путіна та Трампа
17 жовтня, 10:22
Потреба в грошах та психологічна вразливість може зробити підлітка піддатливими до онлайн-вербування
Чому підлітки піддаються онлайн-вербуванню російських спецслужб? Результати дослідження
29 жовтня, 11:14

Політика

Україна зробила перший крок із синхронізації санкцій Ради ЄС
Україна зробила перший крок із синхронізації санкцій Ради ЄС
Київ передасть партнерам список з адресами викрадених Росією українських дітей
Київ передасть партнерам список з адресами викрадених Росією українських дітей
Нардеп розповів, як європейці тиснули, аби захистити російську мову в Україні
Нардеп розповів, як європейці тиснули, аби захистити російську мову в Україні
МЗС України прокоментувало інформацію про «секретну» зустріч «коаліції охочих»
МЗС України прокоментувало інформацію про «секретну» зустріч «коаліції охочих»
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів та російського ВПК
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів та російського ВПК
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua