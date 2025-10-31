Київ передасть партнерам список з адресами викрадених Росією українських дітей

Розвідка зібрала список із понад 300 прізвищ, імен та адрес викрадених Росією дітей

Служба зовнішньої розвідки знайшла конкретні адреси місцерозташування українських дітей, яких викрала Росія. Київ передасть партнерам списки осіб, яких потрібно повернути. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що перший такий список із понад 300 прізвищами, іменами та адресами викрадених дітей буде на столі у всіх лідерів, які допомагають Україні.

Зеленський: Багато сьогодні було доповідей військових – детально по фронту. Звісно, Покровськ передусім. Продовжуємо знищувати окупанта, і це найважливіше – зупиняти російські удари як це можливо й там, де це можливо.



Росіяни всю нашу країну хочуть перетворити на те, що вони… pic.twitter.com/Ht70Bqrp1h — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2025

«Чутливе питання – багато тихої дипломатичної роботи триває. І щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших діточок, ми працюємо так, щоб давати і адреси», – сказав глава держави.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що, за даними розвідки, Росія викрадає українських дітей з тим, щоб згодом використати їх як мобілізаційний ресурс для своєї армії.

Варто зазначити, що так звана уповноважена з прав дитини у Росії Марія Львова-Бєлова визнала, що викрала та всиновила українського хлопчика Пилипа з Маріуполя.

Як повідомлялося, два сенатори США – Ліндсі Грем та Браян Шатц працюють над організацією слухань у Сенаті, які зосередяться на звинуваченнях щодо російської кампанії з викрадення українських дітей. Сенатори мають намір запросити посла Росії в США Олександра Дарчієва дати свідчення перед підкомітетом Сенату з питань державних, іноземних операцій та пов'язаних програм.

До слова, Меланія Трамп розповіла, що отримала письмову відповідь від Путіна на свій лист, у якій він висловив готовність вести з нею прямий діалог. У зверненні він також порушив тему українських дітей, які перебувають у Росії. За словами Меланії Трамп, після цього між ними був налагоджений відкритий канал комунікації щодо питань, пов’язаних із добробутом цих дітей.