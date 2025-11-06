Таємна мета «Посейдона»: що Кремль намагається показати світу

Кремль демонструє торпеду «Посейдон» не для удару по США, а щоб підтримати свій імідж передової військової держави

Після провалу спроб заручитися підтримкою Дональда Трампа, Володимир Путін похизувався успішними випробуваннями ядерної торпеди «Посейдон», щоб продемонструвати силу Росії та залякати світ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Ця торпеда, або як сьогодні прийнято казати «підводний безпілотний апарат» оснащений не лише ядерною боєголовкою потужністю 2 мегатони, але і ядерним двигуном. Друге в теорії забезпечує «Посейдону» необмежений запас ходу, щоб непомітно підібратися до ворожого побережжя і знищити ворожі порти.

За оцінкою журналістів, на тлі втрати репутації через війну в Україні Кремль намагається показати, що Росія залишається лідером у сфері високотехнологічної зброї.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін, намагаючись зміцнити свій імідж і продемонструвати хоча б якісь «перемоги» на тлі нових впроваджених санкцій США, показово відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ. Головною темою для вихваляння стало «успішне» випробування ядерної ракети.

Президент Росії Володимир Путін протягом року неодноразово робив суперечливі заяви про серійне виробництво ракетного комплексу «Орєшнік», використовуючи його як інструмент пропаганди та залякування.

Володимир Путін заявив, що Російська Федерація виготовила перший серійний «Орєшнік». Як зазначив Путін, ракета нібито надійшла у військо. Путін очікує, що питання постачання «Орєшніка» до Білорусі буде вирішено до кінця року, оскільки зараз «обирається місце розміщення».

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.