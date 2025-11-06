Головна Світ Політика
search button user button menu button

Таємна мета «Посейдона»: що Кремль намагається показати світу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Таємна мета «Посейдона»: що Кремль намагається показати світу
Навіщо Путін демонструє ядерну торпеду
фото з відкритих джерел

Кремль демонструє торпеду «Посейдон» не для удару по США, а щоб підтримати свій імідж передової військової держави 

Після провалу спроб заручитися підтримкою Дональда Трампа, Володимир Путін похизувався успішними випробуваннями ядерної торпеди «Посейдон», щоб продемонструвати силу Росії та залякати світ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Ця торпеда, або як сьогодні прийнято казати «підводний безпілотний апарат» оснащений не лише ядерною боєголовкою потужністю 2 мегатони, але і ядерним двигуном. Друге в теорії забезпечує «Посейдону» необмежений запас ходу, щоб непомітно підібратися до ворожого побережжя і знищити ворожі порти.

За оцінкою журналістів, на тлі втрати репутації через війну в Україні Кремль намагається показати, що Росія залишається лідером у сфері високотехнологічної зброї.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін, намагаючись зміцнити свій імідж і продемонструвати хоча б якісь «перемоги» на тлі нових впроваджених санкцій США, показово відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ. Головною темою для вихваляння стало «успішне» випробування ядерної ракети

Президент Росії Володимир Путін протягом року неодноразово робив суперечливі заяви про серійне виробництво ракетного комплексу «Орєшнік», використовуючи його як інструмент пропаганди та залякування.

Володимир Путін заявив, що Російська Федерація виготовила перший серійний «Орєшнік». Як зазначив Путін, ракета нібито надійшла у військо. Путін очікує, що питання постачання «Орєшніка» до Білорусі буде вирішено до кінця року, оскільки зараз «обирається місце розміщення».

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

Читайте також:

Теги: росія путін ракета Forbes диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим довше Трамп віритиме у чудодійні зустрічі з Путіним, тим швидше «війна Байдена» ставатиме «війною Трампа»
Що показала остання зустріч Трампа і Зеленського
19 жовтня, 18:28
Москва дозволяє собі ескалацію ударів
Росія застосувала проти України понад 3100 дронів за тиждень – Зеленський
12 жовтня, 12:02
Загальна площа окупованих земель складає 114 500 км²
Німецький журнал показав масштаби окупації України, порівнявши з іншими країнами
18 жовтня, 11:28
За словами Макрона, Франція з партнерами вивчає можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг в Україні
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
12 жовтня, 21:48
Росія купувала західні технології для захисту атомного підводного флоту
Росія таємно купувала західні підводні дрони для захисту флоту
23 жовтня, 16:31
Найближчим часом відбудуться необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл
Україна повернула тіла полеглих воїнів
23 жовтня, 13:43
У Серпухові загорілась нафтобаза після атаки дронів
Дрони атакували нафтобазу у Підмосков'ї (фото, відео)
26 жовтня, 22:46
Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краю
Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краю
29 жовтня, 03:59
Північна Корея протестувала нові крилаті ракети перед візитом Трампа до Південної Кореї
КНДР протестувала нові крилаті ракети перед візитом Трампа до Південної Кореї
29 жовтня, 02:46

Політика

Замість одного – три: українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії
Замість одного – три: українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії
Чехія: новий спікер наказав зняти український прапор з будівлі парламенту
Чехія: новий спікер наказав зняти український прапор з будівлі парламенту
Таємна мета «Посейдона»: що Кремль намагається показати світу
Таємна мета «Посейдона»: що Кремль намагається показати світу
Україна передала Угорщині законопроєкт про мову освіти та очікує відповіді
Україна передала Угорщині законопроєкт про мову освіти та очікує відповіді
Чому Путін боїться вимовити слово «мобілізація»? Версія російського опозиціонера
Чому Путін боїться вимовити слово «мобілізація»? Версія російського опозиціонера
Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк
Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua