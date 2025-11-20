Нардеп розкрив пункти можливого «мирного плану» США щодо російсько-української війни

Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику

Через 100 днів після підписання угоди Україна має провести вибори

Днями західні ЗМІ опублікували низку матеріалів про розробку «мирного плану» США щодо російсько-української війни. Йдеться про 28-пунктний план мирного врегулювання між Україною та Росією. Народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував всі можливі пункти, пише «Главком».

Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику.

Щодо окупованих територій, Крим, Донецьк і Луганськ визнаються російськими, а Херсон і Запоріжжя залишаються «замороженими» на лінії зіткнення, «замороженими» до остаточного врегулювання. Частина територій може стати демілітаризованими зонами під контролем Росії.

У пунктах так званого мирного плану розглядається поступове зняття санкцій з РФ та повернення країни додо G8. Також Україна зобов'язується бути позаблоковою та відмовляється від НАТО, отримує гарантії безпеки від США, але з обмеженнями на чисельність ЗСУ та без’ядерний статус, проте має право на вступ до Європейського Союзу.

Також зазначено, що через 100 днів після підписання угоди Україна має провести вибори.

Усі позиції плану Сполучених Штатів, опублікованих нардепом, наведені нижче у документі:

Варто зазначити, що офіційно план не коментували президент України Володимир Зеленський та Офіс президента України, також положення плану не коментувались російською стороною.

До слова, американські посадовці заявили, що деякі пункти «мирного плану» США для України ще не остаточні і «майже напевно» будуть змінені.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію. Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Велика Британія підтримує Україну у переговорах щодо американської ініціативи миру та наголошує, що тільки український народ має визначати своє майбутнє.

Європейські країни у четвер виступили проти мирного плану США для України, який вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала «мирний план» США. Вона стверджує, що аби цей план спрацював, його повинні підтримати і українці, і європейці.

Сполучені Штати розробили концепцію «припинення війни з Росією», яка передбачає, що Київ погодиться відмовитися від частини території та озброєння. Сполучені Штати у межах «мирного плану» нібито закликають Україну прийняти територіальні поступки та скорочення чисельності Збройних Сил. Розроблена США концепція «припинення війни з Росією» передбачає «відмову Києва від частини території та частини озброєння».

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головне завдання для Росії – це безумовне досягнення цілей так званої «спеціальної військової операції».