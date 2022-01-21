Голова Харківської обладміністрації відповів Зеленському: Паніки немає

Олег Синєгубов каже, що не в його компетенції коментувати заяви Володимира Зеленського

Олег Синєгубов каже, що не в його компетенції коментувати заяви Володимира Зеленського

На території Харківської області на сьогодні жодних позаштатних дій або ситуацій немає

Очільник Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про можливу окупацію Харкова. Він запевнив, що позаштатних ситуацій в області немає.

«Ми робимо все, що вимагає від нас президент, прем'єр-міністр та профільні міністерства. Ні у нас, ні серед населення немає підстав для паніки. Державні структури, міністерство оборони, прикордонна служба, Нацгвардія працюють у штатному режимі, вони готові до виконання будь-яких завдань. Наразі йде імплементація закону України про територіальну оборону, але все це робиться у штатному порядку. Закон набув чинності 1 січня, і ми маємо його реалізовувати. Наразі позаштатних дій чи ситуацій на території області немає», – сказав Синєгубов, додавши, що коментувати позицію президента – не в його компетенції.

Нагадаємо, в інтерв'ю американському виданню The Washington Post президент України Володимир Зеленський висловив припущення, що російська армія може окупувати Харків на підставі «захисту російськомовного населення».

Після цього мер Ігор Терехов відповів Зеленському на слова про «окупацію Харкова».

У зверненні до нації 19 січня Зеленський закликав українців не панікувати, «вірити не чуткам, а офіційним джерелам», а також попросив ЗМІ не сіяти паніку, висвітлюючи російську воєнну загрозу.