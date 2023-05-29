Кличко показав уламок збитої російської ракети (фото)
Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині
Мер Києва Віталій Кличко показав уламок російської ракети, що впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.
Наразі рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги.
Нагадаємо, 29 травня російські загарбники атакували Київ. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.
За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється.
Як повідомлялося, в Києві та області станом на 11:08 ранку оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.
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