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Кличко показав уламок збитої російської ракети (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко показав уламок збитої російської ракети (фото)
фото: Віталій Кличко/Телеграм

Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині

Мер Києва Віталій Кличко показав уламок російської ракети, що впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Кличко показав уламок збитої російської ракети (фото) фото 1

Наразі рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги.

Нагадаємо, 29 травня російські загарбники атакували Київ. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.

За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється.

Як повідомлялося, в Києві та області станом на 11:08 ранку оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Теги: Віталій Кличко дороги тривога уламки ракет

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