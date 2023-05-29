Кличко показав уламок збитої російської ракети (фото)

Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині

Мер Києва Віталій Кличко показав уламок російської ракети, що впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги.

Нагадаємо, 29 травня російські загарбники атакували Київ. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється.

Як повідомлялося, в Києві та області станом на 11:08 ранку оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.