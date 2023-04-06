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«Урядовий кур'єр» опублікував, а потім без пояснень видалив статтю про Містобудівний кодекс

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Урядовий кур'єр» опублікував, а потім без пояснень видалив статтю про Містобудівний кодекс
Видання не пояснило, чому видалило матеріал із сайту
фото з відкритих джерел

Містобудівний кодекс міг скласти конкуренцію скандальній містобудівній реформі, яку висувала нардепка Шуляк

4 квітня щоденна газета Кабміну «Урядовий кур'єр» опублікувала статтю про Містобудівний кодекс, однак вже під вечір матеріал без пояснень видалили з ресурсу. Про це повідомляє Рух «Чесно».

Групу по розробці містобудівного кодексу очолює  народна депутатка і членкиня комітету з питань організації державної влади Ганна Бондар («Слуга народу»). Цей комітет очолює голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, яка просуває імплементацію скандальної містобудівної «реформи» (№ 5655).

Рух «Чесно» наводить скрін матеріалу, який зник у день публікації.

Публікацію одразу видалили
Публікацію одразу видалили

Заступниця голови Архітектурної палати України Анна Кирій, яка надавала коментарі «Урядовому кур’єру», зазначає:

«На моє питання, чому так сталося, журналіст відповів, що статтю зняли. Вибачився, зазначив, що нічого більше сказати не може і від нього нічого не залежить. Тому я спитаю у вас – хто може знімати статті з «Урядового кур’єру», чому вони це роблять і навіщо? Нормально це взагалі чи ні в демократичному суспільстві?».

Законодавство визначає перешкоджання поширенню інформації як цензуру (ст. 24, ЗУ «Про інформацію»).

Рух «Чесно» подав до Кабміну, якому підпорядковане видання «Урядовий кур’єр», письмове звернення, в якому просить надати відповідь на такі питання.

«Урядовий кур'єр» опублікував, а потім без пояснень видалив статтю про Містобудівний кодекс фото 1

«Ситуація вимагає уваги суспільства. Звісно, такі видання, як «Голос України» та «Урядовий кур’єр», влада і раніше використовувала у своїх цілях, і мова не лише про цензуру. Згадати хоча б 2016 рік. Коли створювалася нормативна база, що дозволяла Юрію Луценку без юридичної освіти бути генпрокурором. Тоді «Голос України» через кілька годин після голосування вже видав відголосований проєкт. Відповідно, зараз суспільство так само має отримати відповідь: чому зняли матеріал з офіційного сайту», – зазначає лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

«Урядовий кур'єр» опублікував, а потім без пояснень видалив статтю про Містобудівний кодекс фото 2

Думанська зазначає, що містобудівний кодекс міг би стати альтернативою містобудівній «реформі», яку вже понад 100 днів не ветує на вимогу громадян президент Зеленський. 

Рух «Чесно» зазначає, що реформа містобудування дійсно потрібна. Але цю потребу не закриває проєкт №5655. По-перше, він приймався парламентом у закритий спосіб і не залучав усіх стейкхолдерів. По-друге, у суспільства є питання до приватного контролю, містобудівної палати в уряді та інших новел. Саме тому громадяни вимагають вето. У той же час віцепрем’єр Кубраков та народна депутатка Шуляк намагаються без підпису президента нав’язати думку про невідворотність імплементації закону, який досі не набрав юридичної сили. Кодекс міг би стати альтернативою, проте текст про роботу над ним прибрали з сайту урядової газети.

Однією з ключових проблем, які містить проєкт закону №5655 – це те, що громадяни України не зможуть якісно впливати на відбудову країни, а забудовники будуть контролювати самі себе. 

Нагадаємо, що нещодавно Рада ухвалила скандальний законопроєкт про реформу містобудування. Раніше мер Києва Віталій Кличко назвав головну загрозу у випадку ухвалення законопроєкта.

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Теги: влада реформа

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