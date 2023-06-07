Податкова реформа «10-10-10». Зеленський назвав плюси та мінуси

Реалізацію важливої податкової реформи слід відкласти на період після перемоги України

Президент України Володимир Зеленський підтримує запровадження податкової реформи «10-10-10», але її запровадження зараз неможливе через зобов'язання України перед колективним Заходом. Її потрібно реалізувати після війни. Про це президент Зеленський заявив на пресконференції до Дня журналіста 6 червня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Є домовленість із Міжнародним валютним фондом. Ми – дотаційна економіка. Ми не встановлюємо правила зараз. Не наша економіка генерує гроші, їх нам дають. Ми виплачуємо пенсії за рахунок інших країн – це все треба враховувати», – сказав президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський пояснив, що МВФ та інші міжнародні організації бояться ризиків, пов'язаних із зниженням податків.

«Тобі дають гроші, і ти маєш показати свою спроможність їх повернути. В умовах війни, коли багато людей поїхали, втратили роботу, тобі не дадуть можливості знизити податки», – наголосив Зеленський.

Саме тому, по-перше, зараз реформа «10-10-10» не на порядку денному, і по-друге, стане актуальною і буде безумовно підтримана Заходом, але після повномасштабної війни з Росією, на час відбудови країни.

«Україна повинна буде стати привабливою для повернення та відновлення. Не тільки в податках, багато в чому іншому держава йтиме назустріч людям, інакше неможливо буде повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє $1000, а в Україні на неї чекають $500-600» – вважає президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суть реформи

Модель «10–10–10» передбачає ставки у розмірі 10% на ключові податки:

Податок на прибуток (нині базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18%);

Податок на доходи фізичних осіб (нині передбачено чотири основні варіанти ставок ПДФО у 2022 році – нульова ставка 0%, 5%, 9% та 18%);

Податок на додану вартість (ПДВ, нині 20% – загальна ставка; 14% – ставка для деяких сільськогосподарських товарів; 7% – ставка ПДВ для медвиробів, лікарських засобів, екскурсійних послуг відвідувачам музеїв, показу оригінальних творів, адаптованих фільмів, послуг тимчасового розміщення/проживання;

Крім того, планується скасувати ЄСВ (Єдиний соціальний внесок), а воєнний збір збільшити до 3%.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський також сказав, чи буде повторний блекаут взимку в Україні.