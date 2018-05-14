В уряді докладно пояснили, як заповнити заяву на субсидію

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Міністерство опублікувало зразки заповнення зазначених документів з інструкцією

З 1 травня 2018 року почали діяти нові форми заяви та декларації про доходи у відповідності до нових правил призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, передає Мінсоцполітики.

У відомстві опублікували зразки заповнення зазначених документів з інструкцією.

Самі ж документи можна скачати на сайті Мінсоцполітики.

Головна відмінність, на яку звернули увагу в уряді, полягає у тому, що якщо раніше необхідно було в декларації вказувати види доходів зареєстрованих в помешканні осіб, то з травня 2018 року у розділі III вказуються лише дані про види та суми доходів осіб, інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків за III-IV квартали 2017 року. Наприклад, дохід від здачі молока, квартири в оренду, отриманих за кордоном доходів.