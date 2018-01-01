У «Борисполі» затримали заступника мера Одеси

Вугельмана передадуть співробітникам НАБУ для офіційного вручення підозри

Сьогодні, 14 лютого, в аеропорту «Бориспіль» українські прикордонники, після затримання міського голови Одеси Геннадія Труханова, затримали також і його заступника Павла Вугельмана. Про це повідомляє журналістка Наталія Седлецька із посиланням на власні джерела в аеропорту. «В аеропорту "Бориспіль" затримали заступника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Труханов і Павло Вугельман

Вугельмана передадуть співробітникам НАБУ для офіційного вручення підозри

Сьогодні, 14 лютого, в аеропорту «Бориспіль» українські прикордонники, після затримання міського голови Одеси Геннадія Труханова, затримали також і його заступника Павла Вугельмана.

Про це повідомляє журналістка Наталія Седлецька із посиланням на власні джерела в аеропорту.

«В аеропорту "Бориспіль" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана (праворуч на фото). Він прилетів з Ізраїлю (рейс з Тель-Авіва), повідомляють мої джерела в "Борисполі"», — йдеться у повідомленні.

Додається, що так само, як і Труханова, прикордонники затримали Вугельмана, щоб передати співробітникам Антикорупційного бюро для офіційного вручення підозри.

Раніше повідомлялося, що суд обере запобіжний захід для мера Одеси 14 лютого.

Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.