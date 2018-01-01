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    Стало відомо, коли суд обере запобіжний захід для мера Одеси

    Труханов отримав підозру від НАБУ 14 лютого
    Міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого затримали сьогодні, 14 лютого, суд обиратиме запобіжний захід цього ж дня. Про це виданню «Громадське» повідомили у правоохоронних органах.  Раніше повідомлялося, що Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту. Співробітники Національного антикорупційного бюро
    • Сьогодні, 11:47
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    Геннадій Труханов
    Геннадій Труханов

    Труханов отримав підозру від НАБУ 14 лютого

    Міському голові Одеси Геннадію Труханову, якого затримали сьогодні, 14 лютого, суд обиратиме запобіжний захід цього ж дня. Про це виданню «Громадське» повідомили у правоохоронних органах. 

    Раніше повідомлялося, що Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

    Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

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    Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

    9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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