Затримання мера Одеси спричинило скандал навколо Турчинова

Нардеп Лещенко натякає на причетність Турчинова до афери із заводом «Краян»

У соціальній мережі Facebook розгорівся скандал навколо причетності секретаря РНБО Олександра Турчинова до афери із заводом «Краян», у якій звинувачують мера Одеси Геннадія Труханова. Спершу народний депутат Сергій Лещенко прокоментував оголошення Труханову підозри від НАБУ, порадивши йому дати свідчення на Турчинова та Дубового.



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Олександр Турчинов

Нардеп Лещенко натякає на причетність Турчинова до афери із заводом «Краян»

У соціальній мережі Facebook розгорівся скандал навколо причетності секретаря РНБО Олександра Турчинова до афери із заводом «Краян», у якій звинувачують мера Одеси Геннадія Труханова.

Спершу народний депутат Сергій Лещенко прокоментував оголошення Труханову підозри від НАБУ, порадивши йому дати свідчення на Турчинова та Дубового.

«Днями на мене неофіційно вийшли люди Труханова з історією, що гроші від цієї афери з заводом "Краян" призначалися не йому, а Турчинову з Дубовим. Не знаю, хто тут правий - нехай встановить слідство. Але що я можу сказати: пан Труханов, ми не знайомі і ніколи не спілкувалися. Але не вірте тим, хто обіцяє вирішити питання з НАБУ або вплинути на них через Америку. Якщо в афері були замішані названі особи, в ваших інтересах дати на них свідчення. Так буде краще і вам, і Україні», — написав Лещенко.

Згодом прес-служба Олександра Турчинова дала відповідь на таку заяву.

«Інформація, яка була розміщена депутатом С. Лещенко у Фейсбуці щодо «причетності» Олександра Турчинова до справ, які розслідують НАБУ щодо чиновників Одеської місцевої влади – є нісенітницею та брехнею», — йдеться у повідомленні.

Також у Турчинова підкреслили, що Лещенко має спростувати свої «провокативні заяви», в іншому випадку секретар РНБО звертатиметься до суду.

Лещенко не забарився із відповіддю.

«Чув, що Турчинов вимагає спростувань. Спростовую! Хіба могла така людина - практично свята - бути пов'язаною з Дубовим і, тим більше, Трухановим? Ні і ще раз ні! І з Пашинським він теж ніяк не пов'язаний. Просто вони разом багато моляться за багату і успішну Україну. Навіть церкву для цих потреб забрали у пастора Кунца. Ту, що біля моста Патона. І воно спрацювало! А про Труханова це все брудні наклепи».

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