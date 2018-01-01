Прикордонники підтвердили затримання Труханова
- Сьогодні, 10:59
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Співробітники прикордонної служби затримали мера Одеси для НАБУ
Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян в коментарі телеканалу «112 Україна».
«Відносно даного громадянина прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів, проінформували ініціатора, після чого прибули слідчі НАБУ, які вручили йому підозру», – розповів він.
Нагадаємо, раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.
9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.