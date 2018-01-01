Прикордонники підтвердили затримання Труханова

Співробітники прикордонної служби затримали мера Одеси для НАБУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян в коментарі телеканалу «112 Україна». «Відносно даного громадянина прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів,



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Співробітники прикордонної служби затримали мера Одеси для НАБУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян в коментарі телеканалу «112 Україна».

«Відносно даного громадянина прикордонники виконали доручення одного з правоохоронних органів, проінформували ініціатора, після чого прибули слідчі НАБУ, які вручили йому підозру», – розповів він.

Нагадаємо, раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.