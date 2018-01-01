Мера Одеси змусили виїхати з Євросоюзу — ЗМІ

Труханов мав знаходитись у «відрядженні» до 16 лютого

Повернення мера Одеси Геннадія Труханова до України — вимушений крок. Після того, як стало відомо про підозру, у Євросоюзі його могли арештувати і насильно повернути на батьківщину. Про це повідомляє одеське видання «Думская». «Як розповіли джерела в муніципалітеті, вчора, після того, як стало відомо про підозру, чеська



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Геннадій Труханов

Труханов мав знаходитись у «відрядженні» до 16 лютого

Повернення мера Одеси Геннадія Труханова до України — вимушений крок. Після того, як стало відомо про підозру, у Євросоюзі його могли арештувати і насильно повернути на батьківщину. Про це повідомляє одеське видання «Думская».

«Як розповіли джерела в муніципалітеті, вчора, після того, як стало відомо про підозру, чеська влада повідомила одеському меру, що «подальше його перебування на території ЄС небажано». Труханову натякнули, що якщо він не повернеться на батьківщину добровільно, можливий варіант з арештом (на вимогу з України) та видачею», — йдеться у повідомленні.

«Була, звичайно, можливість виїхати в якусь Туреччину або Китай, та в ту ж Росію, але це означає арешт рахунків і активів, а також кінець політичної кар'єри. Крім того, імовірно, він сподівається, що все-таки вдасться врегулювати ситуацію на місці», — говорить джерело.

Як зазначає «Думская», засідання суду щодо запобіжного заходу призначено на вечір.

Раніше повідомлялося, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.

Для мера Одеси суд обере запобіжний захід 14 лютого.

Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.