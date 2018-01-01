НАБУ затримало трьох осіб у справі міськголови Одеси Труханова

Затриманим чиновникам інкримінують статтю «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»

Детективи Національного антикорупційного бюро України разом із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали трьох осіб, яких підозрюють у справі про розтрату грошей керівництвом Одеської міськради.

Про це

у прес-службі Національного антикорупційного бюро 13 лютого.

«В ході проведення слідчих дій у тому ж кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України затримано ще трьох осіб (одну посадову особу мерії Одеси та двох фізичних осіб-керівників компанії). Ще одній особі — оцінщику — повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч 5 ст.191, ст. 365-2 КК України», — повідомили в НАБУ.



Також у НАБУ підтвердили, що за дорученням керівника САП Назара Холодницького повідомили про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову, його заступнику, директору департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради.

Їм інкримінують статтю «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

«Наразі вживаються необхідні заходи для встановлення місця перебування підозрюваних та, у випадку їх відсутності, вирішуватиметься питання про оголошення їх у розшук», — зазначили в НАБУ.

Як відомо, мер знаходиться поза межами міста з 26 грудня, відколи розпочалась його чергова відпустка.

Спочатку Геннадій Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був знаходитися до 28 січня.

Пізніше він взяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого. А потім ще одну до 11 лютого.

Після цього він оформив відрядження до Чехії.

Як зазначають у виданні, все це може бути пов'язано з активізацією роботи НАБУ по «справі краю».

Крім того, повідомлялося, що журналісти Іван Оберемко та Денис Казанський знайшли в російському відкритому реєстрі Федеральної податкової служби докази наявності російського громадянства у мера Одеси Геннадія Труханова.



