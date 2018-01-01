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    Де «ховався» мер Одеси? З’явилися фото Труханова за кермом чеського трамваю

    У мерії Одеси стверджують, що з 12 по 16 лютого Труханов «перебуває» у відрядженні
    Мерія Одеси опублікувала повідомлення про результати відрядження Геннадія Труханова в Чехії. Так, на офіційному сайті міста сьогодні вранці з'явилося повідомлення про те, що міський голова відвідав два транспортних підприємства у  Празі – «Kvazar Plus s.r.o» і «Opravna tramvai». «Під час зустрічі сторони
    • Сьогодні, 11:11
    • Розсилка
    Мер Одеси Геннадій Труханов
    Мер Одеси Геннадій Труханов

    У мерії Одеси стверджують, що з 12 по 16 лютого Труханов «перебуває» у відрядженні

    Мерія Одеси опублікувала повідомлення про результати відрядження Геннадія Труханова в Чехії.

    Так, на офіційному сайті міста сьогодні вранці з'явилося повідомлення про те, що міський голова відвідав два транспортних підприємства у  Празі – «Kvazar Plus s.r.o» і «Opravna tramvai».

    «Під час зустрічі сторони обговорили питання організації спільного виробництва в Одесі. Крім того, чеські колеги висловили готовність прийняти на навчання фахівців КП «Одесміськелектротранс», а також співпрацювати у питаннях розвитку системи муніципального транспорту», — йдеться в повідомленні.

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    Де «ховався» мер Одеси? З’явилися фото Труханова за кермом чеського трамваю
    Де «ховався» мер Одеси? З’явилися фото Труханова за кермом чеського трамваю
    Де «ховався» мер Одеси? З’явилися фото Труханова за кермом чеського трамваю
    Де «ховався» мер Одеси? З’явилися фото Труханова за кермом чеського трамваю

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    Нагадаємо, співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

    Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

    9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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    Одеса Чехія мер
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