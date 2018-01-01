Де «ховався» мер Одеси? З’явилися фото Труханова за кермом чеського трамваю

У мерії Одеси стверджують, що з 12 по 16 лютого Труханов «перебуває» у відрядженні

Мерія Одеси опублікувала повідомлення про результати відрядження Геннадія Труханова в Чехії. Так, на офіційному сайті міста сьогодні вранці з'явилося повідомлення про те, що міський голова відвідав два транспортних підприємства у Празі – «Kvazar Plus s.r.o» і «Opravna tramvai». «Під час зустрічі сторони



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Мер Одеси Геннадій Труханов

У мерії Одеси стверджують, що з 12 по 16 лютого Труханов «перебуває» у відрядженні

Мерія Одеси опублікувала повідомлення про результати відрядження Геннадія Труханова в Чехії.

Так, на офіційному сайті міста сьогодні вранці з'явилося повідомлення про те, що міський голова відвідав два транспортних підприємства у Празі – «Kvazar Plus s.r.o» і «Opravna tramvai».

«Під час зустрічі сторони обговорили питання організації спільного виробництва в Одесі. Крім того, чеські колеги висловили готовність прийняти на навчання фахівців КП «Одесміськелектротранс», а також співпрацювати у питаннях розвитку системи муніципального транспорту», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.