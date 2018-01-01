Мерія Одеси: Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту

Згідно з офіційними даними, Труханов мав перебувати у відрядженні до 16 лютого

Геннадій Труханов, міський голова Одеси, прибув до Києва спеціально на допит. Про це повідомили у прес-службі Одеської мерії. «Мер Одеси перервав своє відрядження і офіційно прибув до Києва для участі в слідчих заходах. Пізніше Геннадій Труханов обов’язково прокоментує цю ситуацію», — зазначили



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Геннадій Труханов

Згідно з офіційними даними, Труханов мав перебувати у відрядженні до 16 лютого

Геннадій Труханов, міський голова Одеси, прибув до Києва спеціально на допит. Про це повідомили у прес-службі Одеської мерії.

«Мер Одеси перервав своє відрядження і офіційно прибув до Києва для участі в слідчих заходах. Пізніше Геннадій Труханов обов’язково прокоментує цю ситуацію», — зазначили в мерії.

За інформацією Одеської мерії, міський голова Геннадій Труханов знаходився з відрядженням у Чехії для того, аби домовитися з виробниками трамваїв про співпрацю.

Нагадаємо, співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.