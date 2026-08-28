Окупанти атакували Павлоград: постраждали люди, спалахнула сильна пожежа (відео)
Троє з постраждалих – у важкому стані
Сьогодні, 28 серпня, російська терористична армія вдарила по Павлограду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
За даними влади, через російський удар сталося займання.
Ганжа уточнив, що четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Павлоград. Троє з них – у важкому стані.
Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські безпілотники атакували Житомирську область. На території одного з приватних підприємств через ворожий удар спалахнула пожежа.
Також російські війська другу добу поспіль завдають комбінованих ударів по території Київської області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та цивільні поранені, зокрема дитина.
До слова, 28 серпня російська терористична армія завдала удару з реактивної системи залпового вогню по території Сум. Госпіталізовані семеро постраждалих, один із них – у важкому стані.
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