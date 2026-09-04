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Сочі затягнуло хмарою чорного диму: місцеві побоюються «нафтового дощу» (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Сочі затягнуло хмарою чорного диму: місцеві побоюються «нафтового дощу» (фото)
Побоювання місцевих пов'язані, зокрема, з попередніми масштабними пожежами на нафтових об'єктах
фото: соцмережі

Після атаки безпілотників у місті спалахнула нафтобаза, а над Сочі піднявся густий стовп диму.

У російському Сочі після атаки безпілотників у ніч проти 4 вересня виникла пожежа на території нафтобази. Над містом утворилася велика хмара чорного диму, яку зафіксували на фото та відео очевидці, повідомляє «Главком». 

У мережі з'явилися кадри, на яких видно густий чорний дим, що піднявся над містом. Місцеві жителі побоюються, що через пожежу в повітря могли потрапити продукти горіння нафтопродуктів, а за певних погодних умов у регіоні можуть випасти забруднені опади. Водночас інформації про те, що в Сочі вже зафіксували так званий «нафтовий дощ», наразі немає.

Хмара чорного диму над Сочі
Хмара чорного диму над Сочі
фото: соцмережі

Побоювання місцевих пов'язані, зокрема, з попередніми масштабними пожежами на нафтових об'єктах Краснодарського краю. Навесні 2026 року після тривалих пожеж у Туапсе жителі повідомляли про чорні опади та забруднення території нафтопродуктами.

Хмара чорного диму над Сочі
Хмара чорного диму над Сочі
фото: соцмережі

Варто нагадати, що у ніч на 4 вересня в Сочі Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників, зокрема в районі Адлера, де розташована нафтобаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт».

Увечері 3 вересня в аеропорту Сочі запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск цивільних літаків. Росавіація пояснювала їх необхідністю забезпечити безпеку польотів. Через обмеження частина рейсів могла затримуватися або змінювати маршрути.

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Теги: вибух росія війна

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