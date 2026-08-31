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Президент призначив нового суддю Вищого антикорупційного суду

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Президент призначив нового суддю Вищого антикорупційного суду
Нині у ВАКС розглядають низку резонансних справ
Фото: Вищий антикорупційний суд України

Цього місяця суд обирав запобіжні заходи фігурантам резонансної справи «Форест Гамп»

Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Коваленка суддею Вищого антикорупційного суду. Відповідний указ глава держави підписав 31 серпня, повідомляє «Главком».

Коваленка призначили на посаду судді ВАКС відповідно до Конституції України. Указ №843/2026 складається лише з одного пункту – про призначення Коваленка.

До призначення у ВАКС Коваленко працював суддею Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області. До цього він був суддею Рубіжанського міського суду Луганської області, куди його призначили у 2013 році. Після початку повномасштабного вторгнення Коваленко переїхав до Коломиї та продовжив роботу в судовій системі.

Президент призначив нового суддю Вищого антикорупційного суду фото 1
скриншот Указу президента України

Коваленко також був суддею-спікером Коломийського суду. Він публічно коментував проблеми судової системи, зокрема нестачу суддів та причини затягування розгляду справ. Загалом його суддівський стаж перевищує 13 років.

У серпні 2026 року Вища рада правосуддя підтримала кандидатуру Коваленка для призначення до ВАКС. За результатами кваліфікаційного оцінювання він набрав 732,52 бала та підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді.

Нині у ВАКС розглядають низку резонансних справ. Зокрема, цього місяця суд обирав запобіжні заходи фігурантам справи «Форест Гамп» – масштабного провадження НАБУ та САП щодо ймовірної високорівневої корупції. Серед фігурантів справи – колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась та бізнесмен Вадим Столар.

Призначення Коваленка відбувається на тлі поповнення складу ВАКС новими суддями та значного навантаження на антикорупційний суд. Тепер Коваленко долучиться до розгляду справ, які належать до його юрисдикції.  Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо виконання комплексних планів стійкості регіонів та схвалення окремого плану для Києва. Документ має забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2026/2027 років в умовах російських атак.

Нагадаємо, в Україні викрито масштабну схему рейдерського захоплення нерухомості та інших активів юридичних осіб. За даними слідства, до діяльності злочинної організації могли бути залучені чинний та колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента та Міністерства юстиції, судді й хакери.

Раніше НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації. За даними антикорупційних органів, у справі фігурують народні депутати, посадовці Офісу президента та інші.

За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

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Теги: кадрові зміни Україна Вищий антикорупційний суд

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