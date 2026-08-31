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Кабмін оновив наглядову раду «Сенс Банку»: до неї увійшов австрійський банкір

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кабмін оновив наглядову раду «Сенс Банку»: до неї увійшов австрійський банкір
Загалом у банківській сфері Бьош працює з 1980-х років
фото: Business Ukraine

 Бьош повертається до роботи в українському банківському секторі вже як незалежний член наглядової ради

Кабінет міністрів призначив австрійського банкіра Герхарда Бьоша незалежним членом наглядової ради «Сенс Банку». Він замінив Миколу Гладишенка, повноваження якого уряд припинив 21 серпня. Відповідні зміни Кабмін вніс до свого розпорядження від 18 червня 2025 року, пише «Главком».

Бьош увійшов до наглядової ради саме як незалежний член. Варто зазначити, що Герхард Бьош – австрійський банкір із багаторічним досвідом роботи в Україні. Понад 15 років він працював у Raiffeisen Bank Aval, де з 2010 року був першим заступником голови правління. Загалом у банківській сфері Бьош працює з 1980-х років.

Кабмін оновив наглядову раду «Сенс Банку»: до неї увійшов австрійський банкір фото 1
скриншот розпорядження Кабінету міністрів України

У 2021 році Бьош очолив державний «ПриватБанк». На цій посаді він мав, зокрема, підготувати банк до можливої приватизації. Після початку повномасштабного вторгнення його завдання кардинально змінилося – замість підготовки до приватизації він разом із командою забезпечував роботу найбільшого банку країни під час війни.

На момент початку повномасштабної війни «ПриватБанк» мав близько 20 тис. працівників, 1500 відділень та близько 20 млн клієнтів. Бьош розповідав, що після початку вторгнення банк працював над тим, щоб люди по всій Україні продовжували мати доступ до грошей та банківських послуг.

У жовтні 2024 року Бьош залишив посаду голови правління «ПриватБанку». Його наступником став шведський банкір Мікаель Бйоркнерт, якого обрали після міжнародного конкурсу. Тепер Бьош повертається до роботи в українському банківському секторі вже як незалежний член наглядової ради «Сенс Банку».

Нагадаємо, 19 серпня правоохоронці провели слідчі дії у головному офісі Sense bank. Вони відбувалися на тлі розслідування Національного антикорупційного бюро України у межах спецоперації «Форест Гамп».

Того ж дня Кабінет міністрів відсторонив керівництво Sense bank. Йшлося про голову правління банку Дмитра Кузьміна та голову наглядової ради Миколу Гладишенка. Уряд доручив Міністерству фінансів невідкладно вжити заходів для забезпечення стабільної роботи державного банку. 

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Теги: Кабмін банк Україна

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