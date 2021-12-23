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    Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі

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    Збройні сили боронять українські землі від агресора із 2014 року&nbsp; - Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі
    Збройні сили боронять українські землі від агресора із 2014 року 
    фото: Міноборони

    МЗС спростовує заяву Путіна про підготовку Україною «військової операції»

    У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що заява президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна нібито готує «військову операцію» на Донбасі, не відповідає дійсності. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

    «Україна прагне виключно миру. Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в Нормандському форматі, яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту. Ба більше, глава офісу президента України та наша делегація в Тристоронній контактній групі проробили титанічну роботу, аби вчора добитися відновлення режиму припинення вогню», – повідомив дипломат.

    МЗС закликало Росію сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні міжнародного збройного конфлікту на сході України.

    «Люди по обидві сторони лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях заслуговують на мир і спокій, особливо напередодні новорічних свят», – наголошує Ніколенко.

    Напередодні МЗС відреагував на російські закиди про найманців та хімічну зброю на Донбасі.

    Зазначимо, 23 грудня під час пресконференції Путін заявив, що в нього «складається враження, що Україна може готувати військову операцію на Донбасі».

    Також Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

    Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму

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    Теги: МЗС Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ НАТО армія війна Путін агресія військові Україна
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    Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі