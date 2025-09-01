Знімай шинель, іди до… суду. Фігурантам гучних корупційних справ, які втекли до ЗСУ, приготуватися

За час великої війни Антикорупційний суд поновив кожне третє провадження, зупинене через мобілізацію обвинувачених

Наприкінці липня Вищий антикорупційний суд раптом згадав про існування у гучній справі колишнього нардепа Дмитра Крючкова ще одного фігуранта. Нагадаємо, що сам екснардеп, який нині переховується за кордоном, на початку 2025 року отримав заочно 15 років тюрми за розкрадання понад 1,5 млрд грн на двох обленерго. Його спільниці, колишній виконувачці обов’язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Світлані Кузьмінській призначено вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

А от третій «компаньйон по нещастю» Крючкова та Кузьмінської, експерший заступник голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Олексій Беспалов ще у розпал повномасштабного вторгнення… мобілізувався у військо. Через три роки його із ЗСУ вирішив «викурити» Антикорупційний суд.

Феміда за власної ініціативи відновила розгляд справи, яку довелося зупинити 21 червня 2022 року. На думку суду, за останні три роки, коли справа стояла на паузі, порушувалося право обвинуваченого на справедливий судовий розгляд «у розумні строки», що передбачено Кримінально процесуальним Кодексом і Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Наразі обвинувачений у зловживанні службовим становищем Олексій Беспалов має звання молодший сержант; керує взводом роботизованих платформ роти вогневої підтримки штурмового батальйону.

Як з’ясував «Главком», молодший сержант Беспалов – не єдиний із топобвинувачених у корупції, кого Феміда повертає у рамки судового процесу.

Обвинувачений у корупції, який сховався за піксель

Усього протягом 2022-2025 років Вищий антикорупційний суд відновив розгляд 15 кримінальних проваджень, які було зупинено через мобілізацію обвинувачених до ЗСУ. Із колоритних персонажів – колишній суддя Київського апеляційного адміністративного суду Ігор Петрик. У далекому 2016-му служитель Феміди погорів на хабарі $5 тис., які ховав під суддівською мантією у спеціально вшитій для цього внутрішній кишені. Гроші взяв за ухвалення рішення на користь компанії, яка займається утилізацією небезпечних відходів.

З 2017 року – справа Петрика бовталася між різними судами. Спочатку її до розгляду взяв Печерський райсуд, а у 2019 році перекинув на Антикорупційний суд.

У квітні 2022 року екссуддя, будучи обвинуваченим у злочині, за яке передбачено покарання до 10 років в’язниці, мобілізувався на посаду помічника командира військової частини з правової роботи - начальника юридичної служби. Суд пішов на зустріч обвинуваченому і зупинив розгляд справи до травня 2023 року.

Як слушно пізніше підмітив Антикорупційний суд, за весь час військової служби жодне засідання за участю обвинуваченого не відбувалося з польових фортифікаційних споруд. Навпаки – Ігор Петрик прибував до суду або підключався за допомогою відеозв’язку з приміщення військової частини.

У далекому 2016-му колишній суддя Київського апеляційного адмінсуду Ігор Петрик погорів на хабарі $5 тис. У його справі досі немає вироку фото: «Слово і діло»

Крім того, суд запідозрив колишнього суддю Петрика у затягуванні слухання справи, що може призвести до завершення термінів притягнення до кримінальної відповідальності. Нагадаємо, що екссудді залишилося «пропетляти» трохи більше року (до початку грудня 2026 року), щоб вийти сухим із води. Починаючи з березня 2025 року, Вищий антикорупційний суд уже тричі штрафував обвинуваченого на загальну суму 18,1 тис. грн за пропуск засідань без поважних причин.

Разом із тим, варто наголосити: в Антикорупційному суді досі без руху залишаються 35 кримінальних проваджень, зупинених у зв’язку з проходженням обвинуваченими військової служби за призовом під час мобілізації. До слова, ці особи обвинувачуються у вчиненні тяжких або особливо тяжких кримінальних правопорушень.

В антикорупційному суді досі без руху залишаються 35 кримінальних проваджень, в яких особи обвинувачуються у вчиненні тяжких або особливо тяжких кримінальних правопорушень

Рада змінила правила гри

Посприяти поновленню корупційних справ можуть законодавчі зміни, прийняті Верховною Радою у червні 2025 року. Зокрема, парламентарі підсилили Закон «Про військовий обов’язок і військову службу», додавши «нестерпну» норму для обвинувачених, котрі натягнули на себе шинель: «Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, які обвинувачуються у вчиненні тяжкого та/або особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення та кримінальне провадження стосовно яких перебуває на стадії судового провадження».

витяг із Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Також зміни до законодавства розв’язали руки судам. Відтепер Феміда, дізнавшись, що обвинувачений звільнився з армії або не задіяний в обороні країни, може відновити розгляд зупиненої справи.

У коментарі «Главкому» старший юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук звернув увагу: до внесення змін діяла редакція закону, що зобовʼязувала встановити суд лише один факт, чи дійсно обвинуваченого мобілізували за призовом. При цьому не мало значення ані місце його служби, ані те, чи він може брати участь в судових засіданнях дистанційно. Після ухвалення закону №4496-IX у прикінцевих та перехідних положеннях Кримінально процесуального кодексу зʼявилася норма, яка має три позитивних моменти для ефективного правосуддя.

За словами Демчука, по-перше, тепер це не обовʼязок суду, а право (зупиняти справу, коли обвинувачений мобілізувався – «Главком»); по-друге, суд повинен переконатись чи особа не може брати участь в судовому провадженні дистанційно; по-третє, підставою для зупинення може бути лише безпосередня участь такої особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

«Відповідно ті справи, які зараз зупинені, можуть бути відновлені, якщо такі підстави не будуть встановлені з огляду на обставини справи. Звичайно, це не врятує повністю ситуацію зі строками давності, адже зупинення провадження автоматично не зупиняє термінів давності. У цьому контексті потрібно ухвалювати більш комплексні зміни», – підсумував експерт.

Віталій Тараненко, «Главком»