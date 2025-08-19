Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті ліквідували ексчлена збірної Росії з вітрильного спорту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
ЗСУ на фронті ліквідували ексчлена збірної Росії з вітрильного спорту
Рижов був майстром спорту Росії з вітрильного спорту

Рижов був чемпіоном Волгоградської області та бронзовим призером першості Росії з вітрильного спорту

Сили оборони знищили російського окупанта Олексія Рижова. Про це повідомляє «Главком».

Російські ресурси зазначають, що 35-річний Олексій Рижов був ліквідований 9 серпня. Прощання з окупантом пройшло вчора, 18 серпня, у Камишині (Волгоградська область).

Рижов був майстром спорту Росії з вітрильного спорту. Раніше перебував у юнацькій збірній Росії з вітрильного спорту. Був чемпіоном Волгоградської області та бронзовим призером першості Росії.

У 2008 році в Камишині був визнаний найкращим спортсменом міста. Також у 2021 році у Камишині брав участь у чемпіонаті Росії з вітрильного спорту.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.

«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.

Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.

