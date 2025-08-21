Головна Світ Політика
Кремль знайшов нову причину продовжити війну? Лавров назвав чергову умову мирної угоди

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Головною умовою Лавров назвав вирішення питання про легітимність
фото з відкритих джерел

Лавров заявив, що питання легітимності Володимира Зеленського має бути вирішено для підписання домовленостей

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона готова до переговорів з Україною, але висунула нову умову щодо легітимності українського підписанта. За словами Лаврова, це питання має бути вирішене, якщо і коли справа дійде до підписання майбутніх домовленостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін «неодноразово говорив, що він готовий зустрічатися, зокрема, і з паном Зеленським». Однак, за словами голови МЗС, для цього необхідно, щоб експерти та міністри заздалегідь підготували всі питання, які потребують розгляду на вищому рівні.

Головною умовою Лавров назвав вирішення питання про легітимність персони, яка підписуватиме домовленості з української сторони. Він також нагадав, що Володимир Зеленський «досі не скасував свій указ трирічної давності, яким прямо забороняється вести переговори» з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Китай не може розглядатися як один з гарантів безпеки для України. Він наголосив, що країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання. Про це глава держави розповів на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком». 

«По-перше, Китай не допоміг нам зупинити цю війну від самого початку», – заявив Зеленський. Він також додав, що Китай допоміг Росії військовою технікою. Ця країна відкрила «ринок дронів» для РФ. 

Крім того, президент згадав про Будапештський меморандум, підписантом якого був і Китай. За словами Зеленського, тоді Китай не зробив нічого, коли Росія окупувала Крим. 

До слова, президент України Володимир Зеленський відкидає можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню. Також очільник держави підкреслив, що Україна юридично не визнає окупацію всіх наших тимчасово окупованих територій. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком». 

«Питання Донецької області. Я пояснив на нашій зустрічі, що з початку повномасштабної війни Росія окупувала не 69%, а близько третини, бо РФ окупувала без повномасштабної війни весь Крим і третину Донецької області. Після початку повномасштабної війни вони окупували ще приблизно третину. Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто ми говоримо, що за майже чотири роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, – це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще чотири роки», – сказав Зеленський. 

Очільник держави підкреслив, що росіяни не отримають Сумщину, Харківщину та Миколаївщину. 

Теги: Сергій Лавров росія Україна війна переговори Володимир Зеленський перемир'я

