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РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі: 16 загиблих, 35 поранених (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі: 16 загиблих, 35 поранених (оновлено)
Триває 1252-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення установи

Російські терористи сьогодні вночі атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Також зруйновано приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

Оновлено. Згодом Федоров повідомив, що ворог поцілив по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень. Попередньо, удар було завдано ФАБом.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Зруйновані приміщення установи. Пошкоджені приватні будинки поруч.

Нагадаємо, вчора були треті роковини з того трагічного дня, коли російські окупанти підірвали барак у колонії Оленівки під Донецьком , де тримали українських військовополонених. Тоді загинули 54 бійці «Азова», ще 130 були поранені. Росіяни звинуватили в обстрілі Україну, але ні незалежних, ні українських експертів на територію колонії не допустили.

До слова, триває 1252-й день повномасштабної війни. На тлі заяви Дональда Трампа про значне скорочення терміну для диктатора Володимира Путіна щодо погодження перемир'я, Україна, ймовірно, переживає найважчий етап повномасштабної війни. 

Найгарячіша ситуація зараз на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 149 окупантів, з них 96 – безповоротно. Знищено три одиниці автомобільної техніки, два мотоцикли, 32 безпілотні літальні апарати, два термінали супутникового зв’язку, антену управління БпЛА та три укриття для особового складу. Крім того, пошкоджено квадроцикл та п’ять терміналів супутникового зв’язку противника.

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Теги: Запоріжжя окупанти ЗСУ війна фронт

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