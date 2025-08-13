Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 1267-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 13 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 13 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 13 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1066110 (+890) осіб,

танків ‒ 11099 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 23127 (+8) од,

артилерійських систем – 31429 (+23) од,

РСЗВ – 1465 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1207 (+2) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50852 (+99) од,

крилаті ракети ‒ 3558 (+2) од,

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 58265 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 3937 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 13 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1267-й день повномасштабної війни в Україні.