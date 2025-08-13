Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 1267-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 13 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 13 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 13 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1066110 (+890) осіб,
  • танків ‒ 11099 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23127 (+8) од,
  • артилерійських систем – 31429 (+23) од,
  • РСЗВ – 1465 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1207 (+2) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50852 (+99) од,
  • крилаті ракети ‒ 3558 (+2) од,
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58265 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3937 (+0).
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1267-й день повномасштабної війни в Україні.

війна Генштаб втрати

