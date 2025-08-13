Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 13 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 13 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 13 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1066110 (+890) осіб,
- танків ‒ 11099 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23127 (+8) од,
- артилерійських систем – 31429 (+23) од,
- РСЗВ – 1465 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1207 (+2) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50852 (+99) од,
- крилаті ракети ‒ 3558 (+2) од,
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58265 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 3937 (+0).
Як відомо, триває 1267-й день повномасштабної війни в Україні.