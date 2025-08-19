Президент Євроради назвав перший крок, якій очікується від РФ в Україні

Антоніу Кошта підтвердив, що ЄС рішуче підтримує Україну

Росія першим своїм кроком для досягнення довготривалого миру в Україні має припинити насильство. Про це заявив Європейської Ради Антоніу Кошта, повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у соцмережі Х.

Кошта розповів, що взяв участь у відеоконференції з членами Євроради для підбиття підсумків переговорів щодо досягнення миру в Україні.

«ЄС рішуче підтримує український народ та президента Володимира Зеленського. Україна була і залишиться головним пріоритетом на порядку денному лідерів на майбутні тижні та місяці, оскільки ми продовжуємо підтримувати зусилля щодо досягнення справедливого та міцного світу. Як перший крок Росія має негайно покласти край насильству», – написав Кошта.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 18 серпня. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами: президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, президентом Фінляндії Александром Стуббом та генсеком НАТО Марком Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Наступного дня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі два тижні будуть «абсолютно критичними» для визначення змісту гарантій безпеки для України.