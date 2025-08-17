Трамп зазнав нищівної поразки: що робити далі?

Що має робити Україна та ЄС

Якщо не будувати ілюзій і виходити не стільки з інтересів цієї невеликої групи керівних осіб, включно з партнерськими країнами, а з інтересів народу України, то правильним був би наступний підхід:

Визнання того факту, що Дональд Трамп зазнав нищівної поразки. Цього вже не приховати. І треба йому щось екстрено робити хоча б з цим відвертим приниженням. Запросити президента США на спільну зустріч керівників України та Європейських партнерів у Брюссель. У разі, якщо буде повне заперечення – летіти до Вашингтону, але не залишати президента України знову наодинці в Овальному кабінеті. Розумію, що часу на організацію колективного візиту мало, але у таких випадках – все можливо.

Можна було би попросити президента Фінляндії Александра Стубба запросити Дональда Трампа зіграти напередодні зустрічі, у вікенд у гольф (в Європі чи Штатах), але це вже зі сфери вищої ліги дипломатії…