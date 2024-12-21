Звільнення чи подарунок на Новий рік? Вища рада правосуддя ухвалила кадрові рішення щодо трьох служителів Феміди

Суддя, до якої були питання у громадськості, йде у відставку і щомісячно довічно отримуватиме до 100 тис. грн

19 грудня Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів з трьох різних областей України. У почесну відставку пішли Ганна Андрієнко з Октябрського районного суду міста Полтави, суддя Млинівського районного суду Рівненської області Петро Феськов і суддя Біляївського райсуду Одеської області Ольга Трушина.

«Главком» проаналізував декларації суддів та їхню історію професійного життя.

Суддя, яка затягувала справи

У 2023 році Громадська рада доброчесності (незалежний орган, який перевіряє суддів та кандидатів на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики – «Главком») опублікувала свій висновок щодо Ганни Андрієнко. За сімома пунктами Андрієнко не відповідала критеріям доброчесної судді.

Суддя Октябрського райсуду Полтави Ганна Андрієнко фото: інтернет-видання «Полтавщина»

Наприклад, вона допускала судову тяганину, порушуючи визначені законом терміни розгляду справ про керування транспортними засобами у стані сп’яніння. У результаті порушники уникали відповідальності через закінчення строків давності. Всього таких справ було 49, а дві з них суддя, імовірно, сфальсифікувала, так вважала громадськість, яка аналізувала її роботу. Також Андрієнко подавала недостовірну інформацію у деклараціях, недбало оформлювала документи, перешкоджала доступу до публічної інформації тощо.

Торік суддя Ганна Андрієнко двічі не з’являлася на засідання оцінювання суддів через хворобу, але в той самий час подала заяву про свою відставку з довічними виплатами. Ганна Андрієнко могла втратити довічні почесні виплати через скаргу щодо затягування розгляду справ. Однак Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя одноголосно вирішила не притягувати суддю до відповідальності.

До лютого 2024 року суддя так і не пройшла кваліфікаційне оцінювання, але попросила знову розглянути її заяву про відставку. Вища рада правосуддя відмовила, і Андрієнко вирішила оскаржити це у Верховному Суді.

З посади судді Октябрського районного суду міста Полтави Ганна Андрієнко йде зі щомісячним забезпеченням у 75 тис. грн та щонайменше 400 тис. грн вихідної допомоги за раз.

У декларації судді за 2023 рік немає коштовних покупок з початку повномасштабного вторгнення. За рік вона тримала зарплату майже 1,6 млн грн. Готівкою Андрієнко задекларувала 2 млн грн та кошти на банківських рахунках.

Ганна Андрієнко задекларувала кошти у «Приватбанку» скриншот: Реєстр декларацій

Відставка після 21 року на посаді судді

Інший звільнений суддя Петро Феськов у 2019 році був у списку сумнівних кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду. Зокрема, міжнародні експерти мали питання до його майна. Проте він усе ж пройшов та підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді, але не служителем Феміди у новому суді.

Петро Феськов був кандидатом на вакантну посаду судді Вищого антикорупційного суду фото: сайт Млинівського районного суду Рівненської області

Судячи з декларації судді, у травні 2022 року він купив мінітрактор Jinma 244 за 161 тис. грн, а у 2023 році – трактор-газонокосарку AL-KO за майже 152 тис. грн. Зарплата Петра Феськова за рік склала 1,45 млн грн, пенсія – 223 тис. грн. У готівці районний суддя задекларував 2,2 млн грн і ще майже 72 тис. грн – на банківському рахунку.

Млинівський райсуд привітав Петра Феськова із виходом у відставку, відзначивши, що на посаді він пропрацював 21 рік.

Виправдувальні вироки обвинуваченим у корупції

У ЗМІ суддя Ольга Трушина фігурувала як та, що ухвалила виправдовувальні вироки, пов’язані з корупцією. Перший вирок стосувася колишнього начальника міського управління внутрішніх справ Одеси. У 2015 році посадовець вимагав $20 тис. хабаря за сприяння у вирішенні конфлікту. Інше одеське медіа повідомило, що Ольга Трушина виправдала колишнього заступника начальника Дністровського територіального відділу Західно-Чорноморського басейнового управління рибоохорони, якого було викрито на хабарі у 7 тис. грн.

У Трушиної немає коштовних придбань з початку повномасштабного вторгнення, судячи з декларації. Щоправда, чоловік судді у серпні 2022 року став власником земельної ділянки площею 0,03 га. За рік суддя отримала 1,1 млн грн зарплати; готівкою зберігає 700 тис. грн.

Зауважимо: згідно з законодавством, суддя у відставці отримуватиме щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 50% від винагороди судді. За кожен рік роботи у понад 20 років розмір виплат збільшується на 2% від грошового утримання судді.

Маргарита Огнева, «Главком»