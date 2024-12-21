Головна Публікації
search button user button menu button

Звільнення чи подарунок на Новий рік? Вища рада правосуддя ухвалила кадрові рішення щодо трьох служителів Феміди

правосуддя
Маргарита Огнева glavcom.ua
Звільнення чи подарунок на Новий рік? Вища рада правосуддя ухвалила кадрові рішення щодо трьох служителів Феміди

Суддя, до якої були питання у громадськості, йде у відставку і щомісячно довічно отримуватиме до 100 тис. грн

19 грудня Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів з трьох різних областей України. У почесну відставку пішли Ганна Андрієнко з Октябрського районного суду міста Полтави, суддя Млинівського районного суду Рівненської області Петро Феськов і суддя Біляївського райсуду Одеської області Ольга Трушина.

«Главком» проаналізував декларації суддів та їхню історію професійного життя.

Суддя, яка затягувала справи

У 2023 році Громадська рада доброчесності (незалежний орган, який перевіряє суддів та кандидатів на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики – «Главком») опублікувала свій висновок щодо Ганни Андрієнко. За сімома пунктами Андрієнко не відповідала критеріям доброчесної судді.

Суддя Октябрського райсуду Полтави Ганна Андрієнко
Суддя Октябрського райсуду Полтави Ганна Андрієнко
фото: інтернет-видання «Полтавщина»

Наприклад, вона допускала судову тяганину, порушуючи визначені законом терміни розгляду справ про керування транспортними засобами у стані сп’яніння. У результаті порушники уникали відповідальності через закінчення строків давності. Всього таких справ було 49, а дві з них суддя, імовірно, сфальсифікувала, так вважала громадськість, яка аналізувала її роботу. Також Андрієнко подавала недостовірну інформацію у деклараціях, недбало оформлювала документи, перешкоджала доступу до публічної інформації тощо.

Торік суддя Ганна Андрієнко двічі не з’являлася на засідання оцінювання суддів через хворобу, але в той самий час подала заяву про свою відставку з довічними виплатами. Ганна Андрієнко могла втратити довічні почесні виплати через скаргу щодо затягування розгляду справ. Однак Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя одноголосно вирішила не притягувати суддю до відповідальності.

До лютого 2024 року суддя так і не пройшла кваліфікаційне оцінювання, але попросила знову розглянути її заяву про відставку. Вища рада правосуддя відмовила, і Андрієнко вирішила оскаржити це у Верховному Суді.

З посади судді Октябрського районного суду міста Полтави Ганна Андрієнко йде зі щомісячним забезпеченням у 75 тис. грн та щонайменше 400 тис. грн вихідної допомоги за раз.

У декларації судді за 2023 рік немає коштовних покупок з початку повномасштабного вторгнення. За рік вона тримала зарплату майже 1,6 млн грн. Готівкою Андрієнко задекларувала 2 млн грн та кошти на банківських рахунках.

Ганна Андрієнко задекларувала кошти у «Приватбанку»
Ганна Андрієнко задекларувала кошти у «Приватбанку»
скриншот: Реєстр декларацій

Відставка після 21 року на посаді судді

Інший звільнений суддя Петро Феськов у 2019 році був у списку сумнівних кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду. Зокрема, міжнародні експерти мали питання до його майна. Проте він усе ж пройшов та підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді, але не служителем Феміди у новому суді.

Петро Феськов був кандидатом на вакантну посаду судді Вищого антикорупційного суду
Петро Феськов був кандидатом на вакантну посаду судді Вищого антикорупційного суду
фото: сайт Млинівського районного суду Рівненської області

Судячи з декларації судді, у травні 2022 року він купив мінітрактор Jinma 244 за 161 тис. грн, а у 2023 році – трактор-газонокосарку AL-KO за майже 152 тис. грн. Зарплата Петра Феськова за рік склала 1,45 млн грн, пенсія – 223 тис. грн. У готівці районний суддя задекларував 2,2 млн грн і ще майже 72 тис. грн – на банківському рахунку.

Млинівський райсуд привітав Петра Феськова із виходом у відставку, відзначивши, що на посаді він пропрацював 21 рік.

Виправдувальні вироки обвинуваченим у корупції

У ЗМІ суддя Ольга Трушина фігурувала як та, що ухвалила виправдовувальні вироки, пов’язані з корупцією. Перший вирок стосувася колишнього начальника міського управління внутрішніх справ Одеси. У 2015 році посадовець вимагав $20 тис. хабаря за сприяння у вирішенні конфлікту. Інше одеське медіа повідомило, що Ольга Трушина виправдала колишнього заступника начальника Дністровського територіального відділу Західно-Чорноморського басейнового управління рибоохорони, якого було викрито на хабарі у 7 тис. грн.

У Трушиної немає коштовних придбань з початку повномасштабного вторгнення, судячи з декларації. Щоправда, чоловік судді у серпні 2022 року став власником земельної ділянки площею 0,03 га. За рік суддя отримала 1,1 млн грн зарплати; готівкою зберігає 700 тис. грн.

Зауважимо: згідно з законодавством, суддя у відставці отримуватиме щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 50% від винагороди судді. За кожен рік роботи у понад 20 років розмір виплат збільшується на 2% від грошового утримання судді.

Маргарита Огнева, «Главком»

Читайте також:

Теги: пенсія вирок правосуддя суддя декларація корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Касаційний суд Франції залишив чинним вирок для Саркозі
Суд визнав колишнього президента Франції винним у корупції
18 грудня, 17:06
Також суд позбавив співробітника Служби безпеки України звання полковника
Суд виніс вирок за розкрадання 13 га у Гатному, серед засуджених – посадові особи та академіки
13 грудня, 17:33
Міністр каже, за п'ять років цифровізація вже зекономила державі мільярди гривень
Мінцифри анонсувало цифрові проєкти для протидії корупції
12 грудня, 12:07
Людмила Арестова втратила статус судді
Вища рада правосуддя звільнила суддю Арестову, у якої знайшли російське громадянство
10 грудня, 16:30
Генсекретар запевнив, що Рада Європи забезпечить продовження роботи Міжнародного реєстру збитків
Генсек Ради Європи планує призначити спецпредставника у справах українських дітей
6 грудня, 16:09
Син Байдена заборгував гроші за оренду житла
Помилування не вирішило проблеми: спливли шалені борги сина Байдена
4 грудня, 15:45
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі
У Дніпрі правоохоронці викрили п'ятьох організаторів схем для ухилянтів
4 грудня, 15:17
У жовтні Олійника було звільнено з посади керівника прокуратури Хмельниччини
«Інвалідний» скандал. Екскерівник Хмельницької прокуратури отримав нову посаду
27 листопада, 16:47
Під час розгляду апеляційної скарги з’ясувалося, що Тетяна Крупа має III групу інвалідності
Справа Крупи. Адвокати вимагають скасувати арешт або ж рекордно зменшити заставу
21 листопада, 17:37

Публікації

Звільнення чи подарунок на Новий рік? Вища рада правосуддя ухвалила кадрові рішення щодо трьох служителів Феміди
Звільнення чи подарунок на Новий рік? Вища рада правосуддя ухвалила кадрові рішення щодо трьох служителів Феміди
Сьогодні, 15:32
19 грудня – «чорний день» для державних реєстрів, російські спецслужби дотягнулися до чутливої інформації
Про шлюби і продаж нерухомості забудьте до 2025 року! Хто «поклав» реєстри і що далі?
Вчора, 21:00
Адвоката Стуса нині судять за державну зраду
Сумний День адвокатури, або Справа Медвечука живе
19 грудня, 14:45
Верховний суд вважає, що, коли військовослужбовець після самовільного залишення частини приймає рішення ухилитися від військової служби, його дії слід кваліфікувати як дезертирство
Дезертир чи «пішов у СЗЧ»? Суди знайшли універсальне покарання для тих, хто утік з війни
19 грудня, 10:10
17 грудня 2024 року у Москві було проведено спецлоперацію СБУ, внаслідок якої було ліквідовано генерала Игоря Кирилова
Генерал Кирилов. Страчений посеред Москви
17 грудня, 22:25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Башар Асад отримав черговий удар: цього разу від своєї дружини
128K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 грудня 2024
14K
Герой України ліквідував однокласника-сепаратиста під час зачистки села
7833
МЗС про сьогоднішній удар по Києву: Путін підтвердив надане йому Зеленським почесне звання
7075
Населення одного із найблагополучніших королівств Європи стрімко біднішає

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua