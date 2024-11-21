Справа Крупи. Адвокати вимагають скасувати арешт або ж рекордно зменшити заставу

Під час розгляду апеляційної скарги з’ясувалося, що Тетяна Крупа має III групу інвалідності

Ще в жовтні сума внесення застави була визначена у 500 млн грн, але захисники Крупи оскаржили це рішення

Сторона захисту керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагаченні, наполягає на скасуванні арешту посадовиці. Про це стало відомо із трансляції судового засідання.

Так, якщо апеляція все ж залишить у силі запобіжний захід узяття під варту, як альтернативу адвокати пропонували призначити підозрюваній грошову заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів – це 233 тис. грн. Прикметно, що ще в жовтні сума внесення застави була визначена у 500 млн грн, але захисники Крупи оскаржили це рішення.

Також під час розгляду апеляційної скарги з’ясувалося, що Тетяна Крупа має III групу інвалідності.

Захисниця Анжеліка Моісєєва зауважила, що апеляція «обов'язково має врахувати те», що свого часу Тетяні Крупі присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». Цю нагороду, сказала адвокат, «так просто усім не роздають, її треба вимолити і випрацювати».

Як повідомляв «Главком», 31 жовтня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Вона досі залишається під вартою.