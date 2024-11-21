Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа Крупи. Адвокати вимагають скасувати арешт або ж рекордно зменшити заставу

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Справа Крупи. Адвокати вимагають скасувати арешт або ж рекордно зменшити заставу
Під час розгляду апеляційної скарги з’ясувалося, що Тетяна Крупа має III групу інвалідності
фото: РБК-Україна

Ще в жовтні сума внесення застави була визначена у 500 млн грн, але захисники Крупи оскаржили це рішення

Сторона захисту керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагаченні, наполягає на скасуванні арешту посадовиці. Про це стало відомо із трансляції судового засідання.

Так, якщо апеляція все ж залишить у силі запобіжний захід узяття під варту, як альтернативу адвокати пропонували призначити підозрюваній грошову заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів – це 233 тис. грн. Прикметно, що ще в жовтні сума внесення застави була визначена у 500 млн грн, але захисники Крупи оскаржили це рішення.

Також під час розгляду апеляційної скарги з’ясувалося, що Тетяна Крупа має III групу інвалідності. 

Захисниця Анжеліка Моісєєва зауважила, що апеляція «обов'язково має врахувати те», що свого часу Тетяні Крупі присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». Цю нагороду, сказала адвокат, «так просто усім не роздають, її треба вимолити і випрацювати».

Як повідомляв «Главком», 31 жовтня Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Вона досі залишається під вартою.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні МСЕК суддя адвокат прокурор арешт лікар обшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відставка генпрокурора Костіна, обшуки в керівниці МСЕК на Миколаївщині. Головне за 22 жовтня
Відставка генпрокурора Костіна, обшуки в керівниці МСЕК на Миколаївщині. Головне за 22 жовтня
22 жовтня, 21:00
В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус людини з інвалідністю
Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів
23 жовтня, 18:21
За даними слідства, підозрюваний отримав від спецслужб РФ замовлення на вбивство одеського бізнесмена
Правоохоронці затримали організатора замаху на одеського бізнесмена
22 жовтня, 13:46
Технологію цифрових двійників створили британські науковці
Учені створили цифрових двійників пацієнтів: як це допоможе у лікуванні раку
2 листопада, 15:20
Найбільші активи або стали власністю РФ або їх продали новим власникам
Росіяни відібрали в «нелояльних осіб» у Криму близько 1200 об’єктів нерухомості
2 листопада, 20:09
Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаєву, є загиблі і поранені: головне за ніч
Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаєву, є загиблі і поранені: головне за ніч
11 листопада, 07:26
Молдова остерігається, що РФ помішає голосуванню на закордонних дільницях
Спецслужби Молдови остерігаються російського втручання у вибори на закордонних дільницях
3 листопада, 04:59
Окупанти відкрили вогонь по цивільній, яка йшла вулицею
Російські окупанти застрелили цивільну у Тернах на Донеччині
14 листопада, 15:29
Сталоне порівняв Трампа із Джорджем Вашингтоном
Сталлоне зробив Трампу оригінальний комплімент – Euronews
15 листопада, 23:28

Кримінал

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку
Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку
Справа Крупи. Адвокати вимагають скасувати арешт або ж рекордно зменшити заставу
Справа Крупи. Адвокати вимагають скасувати арешт або ж рекордно зменшити заставу
Суд повторно арештував майно Рабіновича, яке він переписав на маловідомі фірми
Суд повторно арештував майно Рабіновича, яке він переписав на маловідомі фірми
Справи Майдану: скільки підозрюваних звільнені від відповідальності
Справи Майдану: скільки підозрюваних звільнені від відповідальності
Річниця Революції Гідності: що сталося з тими, хто незаконно притягував до відповідальності учасників Майдану
Річниця Революції Гідності: що сталося з тими, хто незаконно притягував до відповідальності учасників Майдану
Оновлював дані за хабарі. На Волині оголошено підозру начальнику ТЦК
Оновлював дані за хабарі. На Волині оголошено підозру начальнику ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
71K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
33K
Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
28K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
13K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Сьогодні, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua