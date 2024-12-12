Мінцифри анонсувало цифрові проєкти для протидії корупції

Міністр каже, за п'ять років цифровізація вже зекономила державі мільярди гривень

Як наголосив Михайло Федоров, розмитнення авто в «Дії» є однією з ключових антикорупційних реформ

Міністерство цифрової трансформації працює над чотирма цифровими проєктами в «Дії» для протидії корупції. Йдеться про розмитнення авто в «Дії», «еАкциз», електронний нотаріат і нові будівельні послуги. Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

За словами Федорова, розмитнення авто в «Дії» є однією з ключових антикорупційних реформ. Він зазначив, що «цифровізація прибере людину з процесу й покаже, як може працювати митниця, коли немає чиновника».

Система «еАкциз» дасть змогу моніторити кожну одиницю тютюну та алкоголю. Після запуску перевірити легальність продукції можна буде безпосередньо в Дії. Завдяки цій послузі держава не втрачатиме гроші на тіньовому ринку.

Також Міністерство працює над єдиною електронною системою для нотаріусів. Першим пілотним проєктом, який планують запустити, є нотаріальні послуги по відеозв'язку з нотаріусом у «Дії».

Крім того, у відомстві працюють над цифровізацією сервісів у будівництві, зокрема, нещодавно запустили містобудівний кадастр.

«В електронній системі буде вся інформація про будівництво в місті, зникне можливість «переписувати» містобудівні документи та видачу дозволів «під столом». На основі кадастру запускатимемо ще більше цифрових будівельних сервісів для українців», – додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжує цифровізацію послуг для чинних або колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. Уряд запустив експериментальний проєкт. Він дозволить через портал «Дія» оформити:

статус людини з інвалідністю внаслідок війни;

грошову допомогу пораненим;

призначення пенсії по інвалідності;

забезпечення засобами реабілітації;

житлово-комунальні пільги;

послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

До слова, у застосунку «Дія» незабаром будуть доступні шість нових послуг.