Вища рада правосуддя звільнила суддю Арестову, у якої знайшли російське громадянство

Російський паспорт Арестова отримала на підставі так званого «договору про прийняття Криму до складу Росії» у 2014 році

Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову, у якої «Схеми» знайшли паспорт Росії. За це рішення проголосували 13 членів ВРП, повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, що ще у серпні дисциплінарна палата ВРП відсторонила Арестову від здійснення правосуддя та рекомендувала її звільнити. Скаргу на суддю Арестову до органу суддівського врядування подала громадська організація «Всеукраїнське обʼєднання «Автомайдан» після виходу розслідування «Схем». Знахідки журналістів про набуття Арестовою російського громадянства підтвердила й Служба безпеки України, про що повідомила ВРП.

21 листопада Вища рада правосуддя під час засідання одноголосно підтвердила рішення своєї дисциплінарної палати звільнити Арестову, але сьогодні, 10 грудня, за нього проголосували всі присутні члени ВРП та затвердили це остаточно.

«Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову з посади з судді на підставі пункту третього частини шостої статті 126 Конституції України (вчинення істотного дисциплінарного проступку – «Главком»)», – повідомив голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик на засіданні 10 грудня. Таким чином, Людмила Арестова втратила статус судді.

У липні 2023 року «Схеми» опублікували розслідування про те, що суддя Людмила Арестова, відповідно до витягу з автоматизованої системи «Роспаспорт», є громадянкою РФ. Документ вказує, що російський паспорт Арестова отримала на підставі так званого «договору про прийняття Криму до складу Росії» у 2014 році, згідно з яким громадян України й осіб без громадянства – які на той момент постійно проживали на півострові – визнавали громадянами Росії.

Суддя Людмила Арестова, відповідно до витягу з автоматизованої системи «Роспаспорт», є громадянкою РФ фото: Радіо Свобода

За допомогою сайту Податкової служби РФ «Схемам» вдалося встановити індивідуальний податковий номер платника податків у Росії Людмили Арестової, прив’язаний до її паспорта громадянки РФ.

Індивідуальний податковий номер платника податків у Росії Людмили Арестової, прив’язаний до її паспорта громадянки РФ фото: «Схеми»

«Схеми» знайшли й підтвердження використання суддею Арестовою російського паспорта.

У витоку з баз даних авіаперельотів РФ є інформація про поїздки судді. Зокрема, після окупації півострова в травні 2014 року Арестова літала до Москви: 11 травня вона вилетіла рейсом Сімферополь-Домодєдово, і повернулася до Криму три дні потому. В обох випадках суддя літала за російським паспортом.

У коментарі «Схемам» суддя Арестова заперечила наявність в неї російського громадянства.

«У мене немає російського громадянства. Я тільки знаю, що я мешкала в Криму і була там зареєстрована, і працювала в суді, і тому мені такий паспорт, можливо, дійсно був виданий. Бо, якщо я не помиляюся, там всі громадяни, хто мешкав в Криму, і хто був там зареєстрований на момент анексії, вони були всі визнані громадянами Росії», – повідомила Арестова.

На питання журналістів щодо схожості почерку та підпису у документах з її суддівського досьє та у формі 1П, яка є у витягу з автоматизованої системи «Роспаспорт», Арестова відповіла, що це «підробка», бо там міститься інформація, «яка не відповідає дійсності».

Нагадаємо, за неофіційними даними (офіційної статистики досі немає), близько 4 млн громадян України мали паспорти інших держав, з них половина – паспорт країни-агресора Росії. Тож, якщо до 24 лютого 2022 року це було питання легалізації ситуації для мільйонів українців із двома-трьома паспортами, то після – це вже розв'язання проблеми національної безпеки та захисту державності України.