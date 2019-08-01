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    20 лет спустя: как сегодня выглядят Эмма Уотсон и Джоан Роулинг

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    20 лет спустя: как сегодня выглядят Эмма Уотсон и Джоан Роулинг
    lux.fm

    Писательница и автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг вчера отметила свое 54-летие

    С этой датой ее поздравили многие друзья и коллеги. В их числе была и 29-летняя Эмма Уотсон, которая сыграла в фильмах о Гарри Поттере Гермиону Грейнджер.

    Уотсон опубликовала в своем Instagram фото с костюмированной вечеринки, сделанное недавно. На нем она позирует вместе с Джоан и еще одной актрисой из каста «Гарри Поттера» Эванной Линч (она сыграла Полумну Лавгуд).

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    На снимке Джоан, Эмма и Эванна позируют в ярких образах героинь фэнтези-фильмов.

    «Страшно и сексуально! Вся любовь тебе, Джо! С днем рождения. Эванна заслужила дополнительные очки за образ самого идеального кота», — подписала Уотсон снимок, который вызвал у фанатов поттерианы искренний восторг.

    Напомним, что Эмма и Джоан познакомились около 20 лет назад во время кастинга на первый фильм о Гарри Поттере — на тот момент Уотсон было всего девять лет.

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    На протяжении десяти лет съемок восьми частей фэнтези-саги (с 2001 по 2011 год) Уотсон и Роулинг тесно общались во время работы на площадке. Они продолжают поддерживать теплые отношения и после завершения проекта.

      

    Джерело: spletnik.ru

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