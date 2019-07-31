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    Жизнь

    В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко

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    <p>instagram.com/shev_che/</p> - В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко

    instagram.com/shev_che/

    В своем профиле Тарас Григорьевич показывает, как гуляет по Киеву

    В Инстаграме появилась страница Тараса Григорьевича Шевченко. На ней человек, очень похожий на писателя, публикует фото, видео и снимает Инстаграм-истории о жизни в современной столицы, пишет Yabl.

    Сообщается, что 23 июля в профиле (@shev_che) было опубликовано первое сообщение. На видео, снятом якобы на Чернечей горе в Каневе, где похоронен украинский писатель, Тарас Григорьевич сходит с пьедестала, находит чужой смартфон и говорит: «Ты смотри! Похоронили, где просил!».

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    В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко
    В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко
    В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко
    В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко
    В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко
    В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко
    В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко
    В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко
    В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко
    В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко
    В Инстаграме появился профиль Тараса Шевченко
    instagram.com/shev_che

    В своем профиле Тарас Григорьевич показывает, как посещает магазины одежды, гуляет по Киеву и ест суши.

    «Я был инстаблогером еще задолго до того, как Facebook всех вас сделал крепостными», - пишет Кобзарь.

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