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    Ирина Шейк нашла замену Брэдли Куперу

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    Ирина Шейк нашла замену Брэдли Куперу
    rg.ru

    Супермодель Ирина Шейк попала в объективы папарацци с новым мужчиной

    Только в мае  Ирина Шейк рассталась со своим возлюбленным Брэдли Купером после четырех лет отношений. Теперь Брэдли живет с Леди Гагой в доме, где еще недавно жил семьей с Ириной и дочкой Леей. 

    После этого российские поклонники устроили травлю в Инстаграм Гаге, вступаясь за Ирину, но, судя по всему, она в этом не нуждается.

    Ирина не стала долго грустить в одиночестве и уже нашла нового возлюбленного.

    Недавно ее сфотографировали в парке в Нью-Йорке, когда она гуляла с двухлетней дочерью Леей и обнималась с мужчиной — 33-летняя модель, которая после окончания отношений с актером стала куда более востребованной в мире моды, чем раньше, была в компании креативного директора британского Vogue Алека Максвелла.

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    Очевидцы отметили, что супермодель выглядела счастливой, смеялась и флиртовала с Максвеллом, однако инсайдеры сообщили, что пару связывают исключительно дружеские отношения.

    При этом сообщается, что сердце Алека занято: он уже не первый год встречается с главным редактором Vogue Эдвардом Еннинфулом.

    Также Ирину заметили на свидании с бывшим мужем Дженнифер Анистон, которому ранее приписывали роман с Анджелиной Джоли.

    Джерело: hyser.com.ua

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