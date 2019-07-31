Ирина Шейк нашла замену Брэдли Куперу



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rg.ru

Супермодель Ирина Шейк попала в объективы папарацци с новым мужчиной

Только в мае Ирина Шейк рассталась со своим возлюбленным Брэдли Купером после четырех лет отношений. Теперь Брэдли живет с Леди Гагой в доме, где еще недавно жил семьей с Ириной и дочкой Леей.

После этого российские поклонники устроили травлю в Инстаграм Гаге, вступаясь за Ирину, но, судя по всему, она в этом не нуждается.

Ирина не стала долго грустить в одиночестве и уже нашла нового возлюбленного.

Недавно ее сфотографировали в парке в Нью-Йорке, когда она гуляла с двухлетней дочерью Леей и обнималась с мужчиной — 33-летняя модель, которая после окончания отношений с актером стала куда более востребованной в мире моды, чем раньше, была в компании креативного директора британского Vogue Алека Максвелла.

Очевидцы отметили, что супермодель выглядела счастливой, смеялась и флиртовала с Максвеллом, однако инсайдеры сообщили, что пару связывают исключительно дружеские отношения.

При этом сообщается, что сердце Алека занято: он уже не первый год встречается с главным редактором Vogue Эдвардом Еннинфулом.

Также Ирину заметили на свидании с бывшим мужем Дженнифер Анистон, которому ранее приписывали роман с Анджелиной Джоли.

Джерело: hyser.com.ua